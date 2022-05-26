В ЯНАО появилась еще одна дефицитная профессия

27 мая 2022 в 10:22 Размер текста - 17 +

В округе сварщикам стали предлагать более высокую зарплату — в среднем 122,3 тысячи рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Спрос на вакансию сварщика в Ямало-Ненецком автономном округе за год сократился на 3,3%. При этом, как сообщили URA.RU в рекрутинговом агентстве hh.ru, работодатели готовы платить специалистам данного направления больше 120 тысяч рублей. «С начала 2022 года в России было открыто 29 тысяч вакансий сварщиков — это на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ЯНАО было размещено менее 200 вакансий сварщиков — это 0,6% от общего по стране и 46 место среди регионов России. Спрос на сварщиков в округе за год сократился на 3,3%», — отметили в пресс-службе. В рекрутинговом агентстве добавили, что на одну вакансию сварщика в среднем по стране приходится 1,9 активных резюме при норме в 5-6 резюме. Это значит, что в стране наблюдается дефицит специалистов данного направления. Однако в каждом регионе ситуация разная. К примеру, больше всего вакансий в Архангельской области — 5,7 резюме, а также в Калининградской и Астраханской областях — по 5,1. Меньше всего резюме в Курганской области — всего 0,6. «Ямало-Ненецкий АО тоже столкнулся с дефицитом сварщиков — в регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего 1,1 резюме. В округе сварщикам стали предлагать более высокую зарплату — в среднем 122,3 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем годом ранее. По уровню предлагаемых зарплат регион занимает 4 место», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО отметили нехватку медицинских сестер. В округе с начала 2022 года появилось 35 вакансий для медсестер. Чаще всего их искали в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.

Спрос на вакансию сварщика в Ямало-Ненецком автономном округе за год сократился на 3,3%. При этом, как сообщили URA.RU в рекрутинговом агентстве hh.ru, работодатели готовы платить специалистам данного направления больше 120 тысяч рублей. «С начала 2022 года в России было открыто 29 тысяч вакансий сварщиков — это на 34,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ЯНАО было размещено менее 200 вакансий сварщиков — это 0,6% от общего по стране и 46 место среди регионов России. Спрос на сварщиков в округе за год сократился на 3,3%», — отметили в пресс-службе. В рекрутинговом агентстве добавили, что на одну вакансию сварщика в среднем по стране приходится 1,9 активных резюме при норме в 5-6 резюме. Это значит, что в стране наблюдается дефицит специалистов данного направления. Однако в каждом регионе ситуация разная. К примеру, больше всего вакансий в Архангельской области — 5,7 резюме, а также в Калининградской и Астраханской областях — по 5,1. Меньше всего резюме в Курганской области — всего 0,6. «Ямало-Ненецкий АО тоже столкнулся с дефицитом сварщиков — в регионе на одну вакансию для такого специалиста приходится всего 1,1 резюме. В округе сварщикам стали предлагать более высокую зарплату — в среднем 122,3 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем годом ранее. По уровню предлагаемых зарплат регион занимает 4 место», — уточнили там. Ранее сообщалось, что в ЯНАО отметили нехватку медицинских сестер. В округе с начала 2022 года появилось 35 вакансий для медсестер. Чаще всего их искали в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.