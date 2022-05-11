В ЯНАО отметили нехватку медицинских сестер

43 тыс рублей на руки предлагают в одной из клиник Ноябрьска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Средний уровень заработной платы младшего медицинского персонала в ЯНАО почти достиг показателя в 50 тысяч рублей. При этом на одну вакансию приходится около двух резюме, а профессия остается дефицитной сообщила URA.RU пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.

«Средний уровень предлагаемой медсестрам заработной платы в регионе составил 48,7 тысячи рублей. При этом медицинских сестер сегодня нанимают не только клиники и лаборатории, но и салоны красоты, косметологические центры и даже фитнес-клубы», — говорится в комментарии агентства.

В округе с начала года появилось 35 вакансий для медсестер. Чаще всего их искали в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. При этом младший медицинский персонал относят к дефицитным специалистам. На каждую вакансию в среднем приходится всего по 2,4 резюме. Нормой считается показатель в 5—6 резюме.

При этом ранее URA.RU сообщало, что Ямал обогнал Швецию и Норвегию по числу врачей относительно численности населения. А средняя зарплата в ЯНАО растет быстрее, чем в других регионах России.