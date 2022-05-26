Власти ЯНАО установят льготные тарифы на речной транспорт

Документ еще не подписан исполняющим обязанности главы профильного департамента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для жителей населенных пунктов Белоярск, Аксарка, Щучье в Приуральском районе ЯНАО установили льготные тарифы на проезд речным транспортом. Стоимость от 597 рублей для взрослых и от 298 рублей для детей. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Согласовать льготные тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении в границах территории муниципального округа Приуральский район. Признать утратившим силу приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО от 16 июня 2021 года», — говорится в проекте документа.

Стоимость проезда по маршруту Белоярск — Аксарка и Аксарка — Белоярск составляет 660 рублей для взрослых и 330 рублей для детей. Поездка из Белоярска в Щучье и обратно обойдется в 597 рублей для взрослых, 298 рублей придется заплатить за одного ребенка. Дополнительно оплачивается багаж.

Ранее власти подняли цены на провоз транспорта на главной переправе ЯНАО. Чтобы перебраться через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги придется заплатить на 10 рублей больше, чем в 2021 году.