Курганский телеканал два месяца не может получить доступ к эфиру

Телеканал «Инфо 24» выиграл конкурс на право вещания в общедоступном эфире в конце марта (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) телеканал «Инфо 24» не показывают на 22 кнопке общедоступного эфира, хотя это право его представители получили два месяца назад. По мнению директора канала Артема Кириенко, процесс затягивает компания «Курьер плюс», которую возглавляет депутат шадринской гордумы Максим Подгорбунских. Сам депутат с этим не согласен.

«Оператор „Курьер плюс“ долго выставлял технические условия, в итоге они оказались заведомо усложняющие запуск канала. В законе написано, что вещатель и оператор должны идти навстречу друг другу, а мы занимались тем, что писали письма друг другу, ожидая ответа по две недели, когда все вопросы можно было решить по телефону в кратчайшие сроки», — сообщил URA.RU Кириенко.

Сейчас, по словам Кириенко, «Курьер плюс» предлагает им ежемесячно платить дополнительные деньги за размещение оборудования и кабелей в офисе оператора. По его мнению, в компании не спешат работать с «Инфо 24», так как Подгорбунских связан с телеканалом «Город», который также участвовал в конкурсе на «22 кнопку». Результаты конкурса стали известны в конце марта.

«Мы выдали технические условия в установленные законом сроки с момента получения официального уведомления от территориального органа Роскомнадзора. Что подтверждается отправленным заказным письмом в адрес телеканала», — объяснил URA.RU Подгорбунских. Он добавил, что информация о затягивании процесса является недостоверной и искаженной.

На 22 кнопке общедоступного эфира вещает муниципальный обязательный телеканал. Его выбирают из числа тех телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% национальной продукции СМИ.