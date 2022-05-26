Курганский чиновник подарил жилой дом своей знакомой

Перед судом предстанет бывший глава одного из сельсоветов Шадринского района Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава одного из сельсоветов Шадринского района Курганской области обвиняется в растрате и служебном подлоге. Он подарил знакомой жилье, чтобы затем оформить его на себя. Вину за совершение преступления он признал. Информация об этом размещена на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В сентябре 2020 года обвиняемый незаконно передал муниципальное жилой дом в одном из сел Шадринского района в собственность знакомой. При этом он совершил растрату вверенной ему муниципальной собственности», — указано в сообщении.

Заведомо зная, что женщина в жилье не нуждается, глава сельсовета попросил ее написать заявление и указать, что ее дом находится в аварийном состоянии. Работники сельсовета внесли ложные сведения в документы, на основании которых сельская дума передала жилой дом в собственность заявительнице.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый планировал присвоить муниципальное имущество, оформив недвижимость на себя. Вину в совершении преступлений мужчина признал. На сегодняшний день следствие завершено, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего главу Притобольного района Курганской области обвиняют в приобретении для сирот непригодных для проживания квартир. Ущерб бюджету оценили в 7,8 млн рублей.