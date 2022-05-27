В тюменском селе живодеры терзали собаку на глазах у хозяйки

28 мая 2022 в 02:48 Размер текста - 17 +

Издевательства над собакой проходили прямо на глазах у хозяйки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области в селе Абатское живодеры издевались над собакой на глазах у хозяйки. Об этом сообщили очевидцы в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Полиция задержала именно хозяйку животного. «Двое молодых людей попросил хозяйку собаки разрешить им с ней поиграть. Мужчина проводил за поводок, а потом ни с того ни с сего произнес страшные слова: „Ну все я пошел резать твою собаку“. И поднял собачку за поводок, собачка начала биться в конвульсиях. Он быстро последовал с ней за сараи и начал наносить ей колотые и резаные раны, а его подруга держала хозяйку собаки», — рассказал очевидец в социальных сетях. По словам анонимного пользователя, хозяйка животного вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении в отношении предполагаемой пострадавшей. Отмечается, что собака после этого никого к себе не подпускала, всю необходимую помощь ей оказали позднее в ветеринарной клинике. В отделении полиции отказались принимать заявление на живодеров. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации материала ответа не поступало.

В Тюменской области в селе Абатское живодеры издевались над собакой на глазах у хозяйки. Об этом сообщили очевидцы в группе «Ишим пере Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте». Полиция задержала именно хозяйку животного. «Двое молодых людей попросил хозяйку собаки разрешить им с ней поиграть. Мужчина проводил за поводок, а потом ни с того ни с сего произнес страшные слова: „Ну все я пошел резать твою собаку“. И поднял собачку за поводок, собачка начала биться в конвульсиях. Он быстро последовал с ней за сараи и начал наносить ей колотые и резаные раны, а его подруга держала хозяйку собаки», — рассказал очевидец в социальных сетях. По словам анонимного пользователя, хозяйка животного вызвала полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов составили протокол об административном правонарушении в отношении предполагаемой пострадавшей. Отмечается, что собака после этого никого к себе не подпускала, всю необходимую помощь ей оказали позднее в ветеринарной клинике. В отделении полиции отказались принимать заявление на живодеров. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. На момент публикации материала ответа не поступало.