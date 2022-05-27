Авиалесохрана: ЯНАО в числе регионов с лесными пожарами

В округе зафиксирован пожар площадью менее тысячи гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

За сутки в России площадь лесных пожаров возросла с 46 до 60 тысяч гектаров. Возгорания площадью менее тысячи гектаров зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе, в Новосибирской и Амурской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

«За прошедшие сутки 27 мая 2022 года в России ликвидировано 58 лесных пожаров на площади 6 112 га. На 00:00 мск 28 мая 2022 года на территории РФ действовало 79 лесных пожаров на площади 60 830 га, по которым проводились работы по активному тушению», — приводит ТАСС сообщение «Авиалесохраны».

Днем 27 мая на трассе Сывдырма — Пуровск местные жители заметили возгорание. Видео появилось в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что спасатели предупредили жителей Надымского, Красноселькупского и Пуровского районов ЯНАО об аномальной жаре, которая может привести к пожарам из-за неосторожного поведения во время отдыха. Как сообщил окружной департамент гражданской защиты, на выходных температура воздуха достигнет выше нормы на 10 градусов и больше.