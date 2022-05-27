Посол предостерег США от поставок ракет на Украину. «Предпримем шаги для обнуления»

28 мая 2022 в 09:26 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов предупредил, что конфликт на Украине может затянуться из-за США Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставки Украине со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «По дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до США, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам», — его заявление приводится в официальном telegram-канале российской дипмиссии. О том, что администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Вооружение войдет в ближайший пакет военной помощи, отмечает телеканал 360. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией. Вынужденная специальная операция на Украине, нацеленная на демилитаризацию и денацификацию территории, проходит с конца февраля. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова, пишет РАПСИ.

Поставки Украине со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «По дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до США, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам», — его заявление приводится в официальном telegram-канале российской дипмиссии. О том, что администрация американского президента Джо Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня, стало известно в мае этого года. Вооружение войдет в ближайший пакет военной помощи, отмечает телеканал 360. Однако некоторые официальные лица в Белом доме обеспокоились тем, что передачу Киеву РСЗО может привести к эскалации конфликта с Россией. Вынужденная специальная операция на Украине, нацеленная на демилитаризацию и денацификацию территории, проходит с конца февраля. Российские военные стараются исключить напрасные жертвы среди населения, а также направляют мирным жителям гуманитарную помощь. В свою очередь, страны Запада и США активно помогают Украине вооружением. На стороне Киева воюют также иностранные наемники. ВСУ с помощью РСЗО обстреливали школы в Горловке, детские сады и жилые районы Харькова, пишет РАПСИ.