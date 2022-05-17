17 мая 2022

В Тюменской области резко изменилась ситуация с лесными пожарами

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Пожар на Ватутина. Тюмень, пожарные, пожар
По данным на утро 18 мая, в Тюменской области потушены все лесные пожары Фото:
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Лесные пожары в России

Все лесные пожары в Тюменской области потушены. Об этом со ссылкой на слова директора департамента лесного комплекса региона Леонида Остроумова сообщает telegram-канал Информационного центра тюменского правительства.

«Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов: „Все лесные пожары в регионе на текущий момент ликвидированы“.Системно проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Там уточнили, что по данным на утро 18 мая, в регионе зарегистрирован один ландшафтный пожар. За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидированы шесть лесных пожаров на площади 49,1 га.

Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Тюменцам запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. Несмотря на это, в населенных пунктах региона периодически происходят крупные ЧП, связанные с возникновением пожаров. В том числе, по причине неосторожного обращения с огнем.

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Все лесные пожары в Тюменской области потушены. Об этом со ссылкой на слова директора департамента лесного комплекса региона Леонида Остроумова сообщает telegram-канал Информационного центра тюменского правительства. «Директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов: „Все лесные пожары в регионе на текущий момент ликвидированы“.Системно проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Там уточнили, что по данным на утро 18 мая, в регионе зарегистрирован один ландшафтный пожар. За прошедшие сутки в Тюменской области ликвидированы шесть лесных пожаров на площади 49,1 га. Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Тюменцам запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. Несмотря на это, в населенных пунктах региона периодически происходят крупные ЧП, связанные с возникновением пожаров. В том числе, по причине неосторожного обращения с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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