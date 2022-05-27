Сайт журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Колезева был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Информация об этом появился на сайте Роскомнадзора.
Основанием для блокировки стало нарушение статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Норму регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам […], содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений…», — говорится в описании к документу.
Дмитрий Колезев — уральский журналист, владелец издания It`s my city. 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания. Как разъяснили в ведомстве, блокировка произошла из-за того, что СМИ опубликовало заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Однако источники агентства уверены, что закрытие сайта было осуществлено с подачи полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева.
В то же время учредитель издания Дмитрий Колезев покинул Россию 24 февраля — сразу после того, как стало известно о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента РФ Владимира Путина, задача российской армии во время спецоперации — минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.
Скрин с сайта Роскомнадзора
На сайт Дмитрия Колезева теперь нельзя попасть
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Сайт журналиста из Екатеринбурга Дмитрия Колезева был заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Информация об этом появился на сайте Роскомнадзора. Основанием для блокировки стало нарушение статьи «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». «Норму регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам […], содержащим информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений…», — говорится в описании к документу. Дмитрий Колезев — уральский журналист, владелец издания It`s my city. 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания. Как разъяснили в ведомстве, блокировка произошла из-за того, что СМИ опубликовало заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Однако источники агентства уверены, что закрытие сайта было осуществлено с подачи полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. В то же время учредитель издания Дмитрий Колезев покинул Россию 24 февраля — сразу после того, как стало известно о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента РФ Владимира Путина, задача российской армии во время спецоперации — минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.