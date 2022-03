Якушев взял под контроль информационное пространство УрФО

Роскомнадзор заблокировал первую «фабрику негативного контента»

30 марта 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев, считают во властных кругах, получил новые полномочия в условиях спецоперации РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев взял под тотальный контроль информационное пространство в округе, сообщили сразу несколько источников агентства. По их версии, такие полномочия он получил в условиях спецоперации на Украине. Внешним проявлением этого стала блокировка екатеринбургского сайта It’s My City, который с 24 февраля стал главным поставщиком негативных информповодов из УрФО в федеральную и мировую повестку. Президент Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ ссылаться в материалах из Украины только на данные официальных российских источников. 5 марта в силу вступил закон о наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. За нарушения с начала спецоперации Роскомнадзор заблокировал в общей сложности несколько десятков СМИ, среди которых «Эхо Москвы», «Медуза», «Дождь» (последние два признаны иноагентами). С начала спецоперации на Украине заблокированы несколько десятков СМИ по всей стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под блокировку попали не только крупные федеральные медиа, но и локальные издания по всей России. В их числе оказались красноярский KrasNews.com, ингушская «Фортанга», владимирский «Довод», петербургская «Бумага», краснодарский «Голос Кубани», новосибирский «Тайга.Инфо» и другие. It’s My City стало первым медиа на Урале, заблокированным за нарушения в освещении украинских событий. В официальном заявлении Роскомнадзора сказано, что на сайте издания «размещались материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию» о спецоперации армии РФ. Несогласованные митинги в Екатеринбурге стали одной из главных тем It’s My City Фото: Размик Закарян © URA.RU 4 марта, за три недели до блокировки, редакция портала выступила с заявлением, что удалит потенциально нарушающие закон публикации. Но самих новостей журналисты не избегали. Особенно активно портал описывал несогласованные акции протеста в Екатеринбурге, проходившие в разные дни с 24 февраля по 6 марта. В telegram-канале It’s My City на эту тему было размещено более 60 публикаций, фото и видео. Контент оперативно репостился крупными антиправительственными СМИ, которые распространяли информацию на более широкую аудиторию. Особый интерес проявила признанная иноагентом «Медуза», в telegram-канале которой (1,19 млн подписчиков) выходили сообщения It’s My City. C 24 февраля было опубликовано десять сообщений со ссылкой на It’s My City. Одним из самых популярных стал пост с видео потасовки участника акции с силовиками, набравший более 410 тысяч просмотров. Новость по теме Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал It’s My City По тому же принципу расходились другие связанные со спецоперацией заметки It’s My City: например, фото испорченного екатеринбургского граффити в поддержку Владимира Путина (440 тысяч просмотров) и уголовное дело против местного художника Леонида Черного, хайповавшего на теме спецоперации (477 тысяч). It’s My City стал «фабрикой негативного контента о возмущении екатеринбуржцев действиями федеральной власти», рассказал URA.RU информированный источник: «Иноагентам не нужно было иметь своих собкоров, за них эту работу делал псевдо-молодежный локальный сайт». Против редакции сыграло и то, что владелец сайта Дмитрий Колезев в феврале покинул Россию, а возглавляемый им проект Republic ранее был признан иноагентом. Подобный набор косвенных признаков трактовался в пользу версии об антироссийской ангажированности редакции: «Показательно, что на территории УрФО нет претензий ни к одному СМИ. Все соблюдают законодательство РФ, кроме одного небольшого портала». Владимир Якушев, по словам источников, лично просил повлиять на ситуацию с It’s My City Фото: Анна Майорова © URA.RU Вопрос не рассматривался на уровне Свердловской области, утверждает собеседник агентства в администрации губернатора: «Для блокирования СМИ нужна санкция Генпрокуратуры — это уровень контактов полпреда президента». Другой собеседник считает, что свердловские чиновники не участвовали в ликвидации «фабрики негатива» из-за подозрений в ангажированности: курирующий СМИ руководитель профильного АНО Дмитрий Катаржин известен поддержкой взглядов Колезева и уже во время спецоперации не выполнил задание об увольнении из телеэфира государственного «Четвертого канала» Максима Путинцева, главного редактора отключенного от эфира «Эхо Москвы в Екатеринбурге». Сам Катаржин лишь кратко заявил URA.RU, что не причастен к блокировке It’s My City, и от подробных комментариев отказался. «Видя, как создаваемый негативный контент получает федеральное распространение, Якушев указал на это [уральскому] управлению Роскомнадзора. После санкции из центрального аппарата [Роскомнадзора] сайт заблокировали», — поделился второй источник URA.RU, близкий к властным кругам. В уральском управлении Роскомнадзора заявляли агентству, что доступ к сайту издания ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ. Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков согласился, что у Якушева могли появиться новые полномочия, поскольку в последние недели полпреды стали теснее работать с регионами. В пресс-службе полпредства воздержались от комментариев. Редакция It’s My City по-прежнему не знает, какие материалы стали причиной блокировки Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный редактор It’s My City Иван Рублев рассказал URA.RU, что редакции по-прежнему неизвестно, какие публикации могли стать причиной блокировки — пояснений от Роскомнадзора журналисты не получали. «Весь март мы сознательно работали очень осторожно, концентрировались на городской повестке и освещали исключительно последствия происходящего: санкции, акции протеста, реакцию горожан. Пока совершенно непонятно, что стало причиной претензий», — заключил Рублев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев взял под тотальный контроль информационное пространство в округе, сообщили сразу несколько источников агентства. По их версии, такие полномочия он получил в условиях спецоперации на Украине. Внешним проявлением этого стала блокировка екатеринбургского сайта It’s My City, который с 24 февраля стал главным поставщиком негативных информповодов из УрФО в федеральную и мировую повестку. Президент Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. В тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ ссылаться в материалах из Украины только на данные официальных российских источников. 5 марта в силу вступил закон о наказании за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. За нарушения с начала спецоперации Роскомнадзор заблокировал в общей сложности несколько десятков СМИ, среди которых «Эхо Москвы», «Медуза», «Дождь» (последние два признаны иноагентами). Под блокировку попали не только крупные федеральные медиа, но и локальные издания по всей России. В их числе оказались красноярский KrasNews.com, ингушская «Фортанга», владимирский «Довод», петербургская «Бумага», краснодарский «Голос Кубани», новосибирский «Тайга.Инфо» и другие. It’s My City стало первым медиа на Урале, заблокированным за нарушения в освещении украинских событий. В официальном заявлении Роскомнадзора сказано, что на сайте издания «размещались материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию» о спецоперации армии РФ. 4 марта, за три недели до блокировки, редакция портала выступила с заявлением, что удалит потенциально нарушающие закон публикации. Но самих новостей журналисты не избегали. Особенно активно портал описывал несогласованные акции протеста в Екатеринбурге, проходившие в разные дни с 24 февраля по 6 марта. В telegram-канале It’s My City на эту тему было размещено более 60 публикаций, фото и видео. Контент оперативно репостился крупными антиправительственными СМИ, которые распространяли информацию на более широкую аудиторию. Особый интерес проявила признанная иноагентом «Медуза», в telegram-канале которой (1,19 млн подписчиков) выходили сообщения It’s My City. C 24 февраля было опубликовано десять сообщений со ссылкой на It’s My City. Одним из самых популярных стал пост с видео потасовки участника акции с силовиками, набравший более 410 тысяч просмотров. По тому же принципу расходились другие связанные со спецоперацией заметки It’s My City: например, фото испорченного екатеринбургского граффити в поддержку Владимира Путина (440 тысяч просмотров) и уголовное дело против местного художника Леонида Черного, хайповавшего на теме спецоперации (477 тысяч). It’s My City стал «фабрикой негативного контента о возмущении екатеринбуржцев действиями федеральной власти», рассказал URA.RU информированный источник: «Иноагентам не нужно было иметь своих собкоров, за них эту работу делал псевдо-молодежный локальный сайт». Против редакции сыграло и то, что владелец сайта Дмитрий Колезев в феврале покинул Россию, а возглавляемый им проект Republic ранее был признан иноагентом. Подобный набор косвенных признаков трактовался в пользу версии об антироссийской ангажированности редакции: «Показательно, что на территории УрФО нет претензий ни к одному СМИ. Все соблюдают законодательство РФ, кроме одного небольшого портала». Вопрос не рассматривался на уровне Свердловской области, утверждает собеседник агентства в администрации губернатора: «Для блокирования СМИ нужна санкция Генпрокуратуры — это уровень контактов полпреда президента». Другой собеседник считает, что свердловские чиновники не участвовали в ликвидации «фабрики негатива» из-за подозрений в ангажированности: курирующий СМИ руководитель профильного АНО Дмитрий Катаржин известен поддержкой взглядов Колезева и уже во время спецоперации не выполнил задание об увольнении из телеэфира государственного «Четвертого канала» Максима Путинцева, главного редактора отключенного от эфира «Эхо Москвы в Екатеринбурге». Сам Катаржин лишь кратко заявил URA.RU, что не причастен к блокировке It’s My City, и от подробных комментариев отказался. «Видя, как создаваемый негативный контент получает федеральное распространение, Якушев указал на это [уральскому] управлению Роскомнадзора. После санкции из центрального аппарата [Роскомнадзора] сайт заблокировали», — поделился второй источник URA.RU, близкий к властным кругам. В уральском управлении Роскомнадзора заявляли агентству, что доступ к сайту издания ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ. Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков согласился, что у Якушева могли появиться новые полномочия, поскольку в последние недели полпреды стали теснее работать с регионами. В пресс-службе полпредства воздержались от комментариев. Главный редактор It’s My City Иван Рублев рассказал URA.RU, что редакции по-прежнему неизвестно, какие публикации могли стать причиной блокировки — пояснений от Роскомнадзора журналисты не получали. «Весь март мы сознательно работали очень осторожно, концентрировались на городской повестке и освещали исключительно последствия происходящего: санкции, акции протеста, реакцию горожан. Пока совершенно непонятно, что стало причиной претензий», — заключил Рублев.