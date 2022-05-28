Зеленский потребовал ответить, есть ли Украине место в ЕС

28 мая 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Зеленский захотел услышать четкий ответ о членстве Украины в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте высказываться более четко по поводу членства Украины в Евросоюзе. Об этом украинский лидер рассказал в интервью передаче Nieuwsuur на канале NOS. Выступая перед украинским парламентом, Рютте не ответил на вопрос, может ли Евросоюз принять Украину в свой состав скорее. После этого Зеленским позвонил ему и спросил, есть ли Украине место в Евросоюзе. На что услышал, что Киеву необходимо сделать «определенные вещи». Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. После чего лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в ЕС. Однако Греция и Кипр выступают против данного решения. По мнению директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца, вступление Украины в Евросоюз будет нести последствия, равносильные присоединению страны к НАТО. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации является отказ Украины от вступления в НАТО. Однако позже Россия потребовала от Украины отказаться и от вступления в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте высказываться более четко по поводу членства Украины в Евросоюзе. Об этом украинский лидер рассказал в интервью передаче Nieuwsuur на канале NOS. Выступая перед украинским парламентом, Рютте не ответил на вопрос, может ли Евросоюз принять Украину в свой состав скорее. После этого Зеленским позвонил ему и спросил, есть ли Украине место в Евросоюзе. На что услышал, что Киеву необходимо сделать «определенные вещи». Ранее Украина подала экстренное заявление для вступления в Евросоюз. После чего лидеры европейских стран согласились начать процесс принятия Украины в ЕС. Однако Греция и Кипр выступают против данного решения. По мнению директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николая Кобринца, вступление Украины в Евросоюз будет нести последствия, равносильные присоединению страны к НАТО. Для России ключевым аспектом российско-украинских переговоров из-за спецоперации является отказ Украины от вступления в НАТО. Однако позже Россия потребовала от Украины отказаться и от вступления в Евросоюз.