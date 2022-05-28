В Тюменской области частный самолет упал на озеро. Фото

28 мая 2022 в 23:57 Размер текста - 17 +

По предварительной информации, частный самолет упал на озеро из-за отказа двигателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На водную гладь озера Мергень в Тюменской области совершил жесткую посадку частный самолет-амфибия СК-12 «Орион». О событии, произошедшем сегодня вечером, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу. «28 мая 2022 года в вечернее время на водную гладь озера Мергень в Ишимском районе совершил жесткую посадку воздушное судно самолет амфибия СК-12 Орион с 2 людьми на борту. В результате приводнения два человека получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу. Самолет осуществлял частный полет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ двигателя. В Тюменской области транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварийной посадки частного самолета на озере. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Фото: Уральская транспортная прокуратура

На водную гладь озера Мергень в Тюменской области совершил жесткую посадку частный самолет-амфибия СК-12 «Орион». О событии, произошедшем сегодня вечером, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу. «28 мая 2022 года в вечернее время на водную гладь озера Мергень в Ишимском районе совершил жесткую посадку воздушное судно самолет амфибия СК-12 Орион с 2 людьми на борту. В результате приводнения два человека получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу. Самолет осуществлял частный полет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ двигателя. В Тюменской области транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварийной посадки частного самолета на озере. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.