28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюменской области частный самолет упал на озеро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительной информации, частный самолет упал на озеро из-за отказа двигателя Фото:

На водную гладь озера Мергень в Тюменской области совершил жесткую посадку частный самолет-амфибия СК-12 «Орион». О событии, произошедшем сегодня вечером, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу.

«28 мая 2022 года в вечернее время на водную гладь озера Мергень в Ишимском районе совершил жесткую посадку воздушное судно самолет амфибия СК-12 Орион с 2 людьми на борту. В результате приводнения два человека получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу. Самолет осуществлял частный полет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ двигателя.

В Тюменской области транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварийной посадки частного самолета на озере. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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На водную гладь озера Мергень в Тюменской области совершил жесткую посадку частный самолет-амфибия СК-12 «Орион». О событии, произошедшем сегодня вечером, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу. «28 мая 2022 года в вечернее время на водную гладь озера Мергень в Ишимском районе совершил жесткую посадку воздушное судно самолет амфибия СК-12 Орион с 2 людьми на борту. В результате приводнения два человека получили телесные повреждения. Они доставлены в больницу. Самолет осуществлял частный полет», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной информации, причиной крушения стал отказ двигателя. В Тюменской области транспортная прокуратура выясняет обстоятельства аварийной посадки частного самолета на озере. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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