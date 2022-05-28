Помощник экс-президента США предрек поражение Украины. «Победа невозможна»

29 мая 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

В США заявили о невозможности победы Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации. «Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. По его словам, власти США переоценивают возможности украинской армии, в то время как лидирующие позиции занимают Вооруженные силы РФ. Бэндоу также рекомендовал Вашингтону добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента США усилили поставки вооружения Киеву. Американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Кроме того, 27 мая администрация президента США одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). В российском МИДе предостерегли Вашингтон от этого. Согласно заявлению посольства, поставки со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт.

Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации. «Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. По его словам, власти США переоценивают возможности украинской армии, в то время как лидирующие позиции занимают Вооруженные силы РФ. Бэндоу также рекомендовал Вашингтону добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента США усилили поставки вооружения Киеву. Американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Кроме того, 27 мая администрация президента США одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). В российском МИДе предостерегли Вашингтон от этого. Согласно заявлению посольства, поставки со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт.