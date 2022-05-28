28 мая 2022

Помощник экс-президента США предрек поражение Украины. «Победа невозможна»

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В США заявили о невозможности победы Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации.

«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.

По его словам, власти США переоценивают возможности украинской армии, в то время как лидирующие позиции занимают Вооруженные силы РФ. Бэндоу также рекомендовал Вашингтону добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента США усилили поставки вооружения Киеву. Американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Кроме того, 27 мая администрация президента США одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). В российском МИДе предостерегли Вашингтон от этого. Согласно заявлению посольства, поставки со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт.

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Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации. «Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. По его словам, власти США переоценивают возможности украинской армии, в то время как лидирующие позиции занимают Вооруженные силы РФ. Бэндоу также рекомендовал Вашингтону добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента США усилили поставки вооружения Киеву. Американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Кроме того, 27 мая администрация президента США одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). В российском МИДе предостерегли Вашингтон от этого. Согласно заявлению посольства, поставки со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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