Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative.
По его словам, власти США переоценивают возможности украинской армии, в то время как лидирующие позиции занимают Вооруженные силы РФ. Бэндоу также рекомендовал Вашингтону добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента США усилили поставки вооружения Киеву. Американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Кроме того, 27 мая администрация президента США одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). В российском МИДе предостерегли Вашингтон от этого. Согласно заявлению посольства, поставки со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт.
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Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен. Об этом заявил бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. По его словам, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской спецоперации. «Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», — написал Бэндоу в статье для журнала American Conservative. По его словам, власти США переоценивают возможности украинской армии, в то время как лидирующие позиции занимают Вооруженные силы РФ. Бэндоу также рекомендовал Вашингтону добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем. 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента США усилили поставки вооружения Киеву. Американский лидер Джо Байден подписал закон о предоставлении Украине нового транша в размере 40 млрд долларов. Кроме того, 27 мая администрация президента США одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). В российском МИДе предостерегли Вашингтон от этого. Согласно заявлению посольства, поставки со стороны США дальнобойных ракетных вооружений может усилить украинский конфликт.