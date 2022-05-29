Эрдоган разочаровался в переговорах со Швецией и Финляндией

29 мая 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Эрдоган заявил, что не допустит членства стран в НАТО Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО Финляндии, Швеции и прочих государств, которые поддерживают террористов, пока он находится у власти. Он обвинил эти страны в неискренности. «К сожалению, встречи нашей делегации с Финляндией и Швецией прошли не на ожидаемом уровне. Они все еще охраняют террористов собственной полицией. Они не честны, они не искренни. Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать „да“ странам, поддерживающим терроризм, и не позволим им вступить в НАТО», — приводит слова Эрдогана газета Yeni Safak. Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса и России. Против членства Швеции в НАТО выступили две партии страны, они уверены, что это может спровоцировать эскалацию на севере Европы. Против членства Швеции и Финляндии в НАТО также выступает Турция. Ранее Эрдоган рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО. Он заявил, что Анкара не поддержит принятие этих стран в альянс. Однако после он согласился встретиться с представителями стран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО Финляндии, Швеции и прочих государств, которые поддерживают террористов, пока он находится у власти. Он обвинил эти страны в неискренности. «К сожалению, встречи нашей делегации с Финляндией и Швецией прошли не на ожидаемом уровне. Они все еще охраняют террористов собственной полицией. Они не честны, они не искренни. Пока Тайип Эрдоган является главой Турецкой Республики, мы не можем сказать „да“ странам, поддерживающим терроризм, и не позволим им вступить в НАТО», — приводит слова Эрдогана газета Yeni Safak. Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса и России. Против членства Швеции в НАТО выступили две партии страны, они уверены, что это может спровоцировать эскалацию на севере Европы. Против членства Швеции и Финляндии в НАТО также выступает Турция. Ранее Эрдоган рекомендовал делегациям из Швеции и Финляндии «не утруждать себя» поездками в республику, чтобы убедить Анкару согласиться на их членство в НАТО. Он заявил, что Анкара не поддержит принятие этих стран в альянс. Однако после он согласился встретиться с представителями стран.