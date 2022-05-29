Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским

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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Эрдоган пообщается с Путиным по телефону Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава Турции рассказал в интервью газете Yeni Safak.

«В понедельник у меня будут телефонные разговоры с Россией и Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — заявил Эрдоган.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вскоре Эрдоган пригласил Путина в Турцию для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись в Стамбуле, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава Турции рассказал в интервью газете Yeni Safak. «В понедельник у меня будут телефонные разговоры с Россией и Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — заявил Эрдоган. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вскоре Эрдоган пригласил Путина в Турцию для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись в Стамбуле, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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