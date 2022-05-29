Эрдоган проведет переговоры с Путиным и Зеленским

29 мая 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Эрдоган пообщается с Путиным по телефону Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава Турции рассказал в интервью газете Yeni Safak. «В понедельник у меня будут телефонные разговоры с Россией и Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — заявил Эрдоган. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вскоре Эрдоган пригласил Путина в Турцию для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись в Стамбуле, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонный разговор с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава Турции рассказал в интервью газете Yeni Safak. «В понедельник у меня будут телефонные разговоры с Россией и Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — заявил Эрдоган. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Вскоре Эрдоган пригласил Путина в Турцию для переговоров с Украиной. В конце марта переговоры состоялись в Стамбуле, однако не принесли результатов. Украинская сторона не раз признавалась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.