Главный энергетик ФРГ призвал экономить газ, чтобы пережить зиму

29 мая 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Жителей Германии призвали экономить из-за возможной нехватки газа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал жителей Германии экономить газ, чтобы не замерзнуть зимой. По его словам, использовать энергоресурсы в небольших количествах нужно как простым гражданам, так и бизнесу. «Бремя затрат огромно, вы должны честно сказать людям, в том числе промышленности и бизнесу, что нужно продолжать экономить газ. И если мы еще успеем более экономно использовать газ, следующие несколько зим мы переживем нормально», — заявил Мюллер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он добавил, что подземные хранилища газа в Германии заполнены недостаточно для зимы. В случае возникновения перебоев с поставками из России или их прекращения пережить зиму будет невозможно. Мюллер добавил, что цены на газ уже не вернутся к уровню, который был до начала спецоперации РФ на Украине. Проблемы с энергоресурсами в Европе начались после введения санкций против России из-за спецоперации. В странах выросла инфляция, увеличились цены, в том числе, на газ. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин запретил продажу энергоносителей в иностранной валюте. Из-за отказа платить в рублях без газа остались Польша, Болгария и Финляндия. Германия, как сообщает Reuters, получила от Евросоюза разрешение открыть рублевые счета для оплаты российского топлива.

Главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал жителей Германии экономить газ, чтобы не замерзнуть зимой. По его словам, использовать энергоресурсы в небольших количествах нужно как простым гражданам, так и бизнесу. «Бремя затрат огромно, вы должны честно сказать людям, в том числе промышленности и бизнесу, что нужно продолжать экономить газ. И если мы еще успеем более экономно использовать газ, следующие несколько зим мы переживем нормально», — заявил Мюллер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он добавил, что подземные хранилища газа в Германии заполнены недостаточно для зимы. В случае возникновения перебоев с поставками из России или их прекращения пережить зиму будет невозможно. Мюллер добавил, что цены на газ уже не вернутся к уровню, который был до начала спецоперации РФ на Украине. Проблемы с энергоресурсами в Европе начались после введения санкций против России из-за спецоперации. В странах выросла инфляция, увеличились цены, в том числе, на газ. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин запретил продажу энергоносителей в иностранной валюте. Из-за отказа платить в рублях без газа остались Польша, Болгария и Финляндия. Германия, как сообщает Reuters, получила от Евросоюза разрешение открыть рублевые счета для оплаты российского топлива.