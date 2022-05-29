Главный энергетик ФРГ призвал экономить газ, чтобы пережить зиму

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Жителей Германии призвали экономить из-за возможной нехватки газа Фото:
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Газовый кризис в Европе

Главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал жителей Германии экономить газ, чтобы не замерзнуть зимой. По его словам, использовать энергоресурсы в небольших количествах нужно как простым гражданам, так и бизнесу.

«Бремя затрат огромно, вы должны честно сказать людям, в том числе промышленности и бизнесу, что нужно продолжать экономить газ. И если мы еще успеем более экономно использовать газ, следующие несколько зим мы переживем нормально», — заявил Мюллер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Он добавил, что подземные хранилища газа в Германии заполнены недостаточно для зимы. В случае возникновения перебоев с поставками из России или их прекращения пережить зиму будет невозможно. Мюллер добавил, что цены на газ уже не вернутся к уровню, который был до начала спецоперации РФ на Украине.

Проблемы с энергоресурсами в Европе начались после введения санкций против России из-за спецоперации. В странах выросла инфляция, увеличились цены, в том числе, на газ. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин запретил продажу энергоносителей в иностранной валюте. Из-за отказа платить в рублях без газа остались Польша, Болгария и Финляндия. Германия, как сообщает Reuters, получила от Евросоюза разрешение открыть рублевые счета для оплаты российского топлива.

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Главы Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал жителей Германии экономить газ, чтобы не замерзнуть зимой. По его словам, использовать энергоресурсы в небольших количествах нужно как простым гражданам, так и бизнесу. «Бремя затрат огромно, вы должны честно сказать людям, в том числе промышленности и бизнесу, что нужно продолжать экономить газ. И если мы еще успеем более экономно использовать газ, следующие несколько зим мы переживем нормально», — заявил Мюллер в интервью радиостанции Deutschlandfunk. Он добавил, что подземные хранилища газа в Германии заполнены недостаточно для зимы. В случае возникновения перебоев с поставками из России или их прекращения пережить зиму будет невозможно. Мюллер добавил, что цены на газ уже не вернутся к уровню, который был до начала спецоперации РФ на Украине. Проблемы с энергоресурсами в Европе начались после введения санкций против России из-за спецоперации. В странах выросла инфляция, увеличились цены, в том числе, на газ. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин запретил продажу энергоносителей в иностранной валюте. Из-за отказа платить в рублях без газа остались Польша, Болгария и Финляндия. Германия, как сообщает Reuters, получила от Евросоюза разрешение открыть рублевые счета для оплаты российского топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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