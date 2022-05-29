Политолог Марков раскрыл сходство Украины и нацистской Германии

30 мая 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Киев повторяет опыт нацистской Германии, устраивая выставку разбитой техники РФ, заметил Сергей Марков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Методом дискредитации Вооруженных сил России путем проведения выставки уничтоженной военной техники, применяемым сейчас Украиной, пользовался пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков. «В центре Киева, на Михайловский площади, устроили выставку сожженной и разгромленной и захваченной техники армии России. После Киева эта выставка поедет по европейским городам. <…> Цель выставки — показать, что армию России можно бить, и что Россию можно победить. Предыдущие такие выставки в Европе сожженных русских танков устраивал Геббельс. С той же целью, Геббельс хотел показать, что русских можно бить», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Ранее экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Киев переплюнул нацистскую Германию, возрождая фашизм. Военный историк Юрий Кнутов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке возродить нацизм в новой форме. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин указал канцлеру Германии Олафу Шольцу на зверства украинских боевиков, исповедующих нацистскую идеологию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

Методом дискредитации Вооруженных сил России путем проведения выставки уничтоженной военной техники, применяемым сейчас Украиной, пользовался пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс. Об этом заявил бывший депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков. «В центре Киева, на Михайловский площади, устроили выставку сожженной и разгромленной и захваченной техники армии России. После Киева эта выставка поедет по европейским городам. <…> Цель выставки — показать, что армию России можно бить, и что Россию можно победить. Предыдущие такие выставки в Европе сожженных русских танков устраивал Геббельс. С той же целью, Геббельс хотел показать, что русских можно бить», — написал Сергей Марков в своем telegram-канале. Ранее экс-председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что Киев переплюнул нацистскую Германию, возрождая фашизм. Военный историк Юрий Кнутов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке возродить нацизм в новой форме. В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин указал канцлеру Германии Олафу Шольцу на зверства украинских боевиков, исповедующих нацистскую идеологию. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.