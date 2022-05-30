В Норвегии заявили, что их вынуждают отправлять оружие Украине

Норвегия вынуждена отправлять Украине оружие из-за давления американских партнеров. Такое мнение в статье для газеты Klassekampen высказала старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен.
«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона. У Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву», — написала Вильхельмсен.
Ранее Норвегия передала Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов «Мистраль». Также Норвегия отправила Украине 2 тысячи противотанковых гранатометов, пишет RT.
Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии.
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