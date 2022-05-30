Байден отказался отправлять на Украину опасное для РФ оружие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
, байден
Джо Байден опроверг поставки РСЗО на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не будут отправлять Украине ракетные системы, способные нанести удар по территории России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«США не будут отправлять Украине ракетные системы, с помощью которых могут быть нанесены удары по территории России», — передает слова Байдена агентство Reuters. Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО).

США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Так, конгресс США одобрил проект о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов, пишет RT. В Кремле заявили, что поставки западного вооружения на Украину угрожают безопасности всего континента.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США не будут отправлять Украине ракетные системы, способные нанести удар по территории России. Об этом заявил президент США Джо Байден. «США не будут отправлять Украине ракетные системы, с помощью которых могут быть нанесены удары по территории России», — передает слова Байдена агентство Reuters. Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена одобрила решение об отправке Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО). США и страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Так, конгресс США одобрил проект о предоставлении Украине рекордной финансовой помощи на сумму 40 млрд долларов, пишет RT. В Кремле заявили, что поставки западного вооружения на Украину угрожают безопасности всего континента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...