Глава МИД Турции заявил, что страна не введет санкции против РФ

31 мая 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Турция на стала менять свою позицию в отношении санкций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Турция не будет вводить санкции против России и не позволит делать это через Анкару. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — высказался Чавушоглу в интервью «Анадолу»., передает РИА «Новости». Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Чавушоглу считает, что санкции не улучшат ситуацию на Украине, сообщает телеканал 360. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Турция не будет вводить санкции против России и не позволит делать это через Анкару. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — высказался Чавушоглу в интервью «Анадолу»., передает РИА «Новости». Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Чавушоглу считает, что санкции не улучшат ситуацию на Украине, сообщает телеканал 360.