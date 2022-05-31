Глава МИД Турции заявил, что страна не введет санкции против РФ

Турция не будет вводить санкции против России и не позволит делать это через Анкару. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — высказался Чавушоглу в интервью «Анадолу»., передает РИА «Новости».
Турция не будет вводить санкции против России и не позволит делать это через Анкару. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — высказался Чавушоглу в интервью «Анадолу»., передает РИА «Новости». Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Чавушоглу считает, что санкции не улучшат ситуацию на Украине, сообщает телеканал 360.