Глава МИД Турции заявил, что страна не введет санкции против РФ

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг турции, турция, флаг
Турция на стала менять свою позицию в отношении санкций Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция не будет вводить санкции против России и не позволит делать это через Анкару. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — высказался Чавушоглу в интервью «Анадолу»., передает РИА «Новости».

Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Чавушоглу считает, что санкции не улучшат ситуацию на Украине, сообщает телеканал 360.

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Турция не будет вводить санкции против России и не позволит делать это через Анкару. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — высказался Чавушоглу в интервью «Анадолу»., передает РИА «Новости». Некоторые страны ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. В НАТО ожидали от Турции поддержки в вопросе введения антироссийских ограничений, но власти отказались вводить санкции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна не отвернется от РФ и российского газа. Чавушоглу считает, что санкции не улучшат ситуацию на Украине, сообщает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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