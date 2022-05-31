Московский правозащитный центр «Иван Чай» напишет жалобу в свердловскую прокуратуру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московские активисты из правозащитного центра «Иван Чай» пожалуются в свердловскую прокуратуру на екатеринбургский лицей № 12, в котором школьники исполнили «ЛГБТ-танец». Ранее организация боролась с концертами рэп-исполнительницы Инстасамки. Об этом URA.RU сообщила представительница организации Элина Жгутова.

«Речь идет о том, что в образовательном учреждении внутри образовательного процесса идет „пропаганда гомосексуализма“. Я понимаю, что все кроме прокуратуры все поняли. Закон дело другое, оно [выступление] может под закон и не попасть. Мы не уверены в результате [жалобы в прокуратуру], но общественность среагировала — это очень отрадно», — заявила Жгутова. Активистка добавила, что организация направит заявление в свердловскую прокуратуру, чтобы «защитить» подрастающее поколение.

Также представительница правозащитного центра «Иван Чай» отметила, что ей очень обидно за 74-летнюю директрису лицея. «Я думаю, что случилось какое-то недоразумение. К сожалению, она не выходит на контакт, а сотрудники говорят, что не стоит беспокоиться и у них прекрасно прошел выпускной вечер», — заявила Жгутова.

Танец екатеринбургских лицеистов возмутил Владимира Соловьева Фото: telegram-канал «УРАЛLIVE»

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал учащихся екатеринбургского лицея № 12, исполнивших «ЛГБТ-танец» и обвинил «Ельцин Центр» в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея Любовь Кулева рассказала URA.RU, что не видит в танце лицеистов ничего плохого. В «Ельцин Центре» заявили, что не имеют никакого отношения к инциденту. На данный момент управление образования Екатеринбурга уже начало проверку.

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