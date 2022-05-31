Читатели «Гуаньча» считают, что европейские политики станут причиной Третьей мировой войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Читатели китайского издания «Гуаньча» высмеяли шестой пакет санкций против России, который накануне приняли страны Евросоюза. Он включает в себя эмбарго на две трети поставок нефти из РФ. Китайские читатели посчитали это решение глупым, а европейских политиков назвали «кучкой дураков», которые «сами себя режут ножами и радуются».

«Если начнется Третья мировая война, ее причиной точно станут эти европейские дебилы», — считает один из читателей «Гуаньча». Другой пользователей считает, что с помощью своих санкций ЕС намеренно настраивает жителей Европы против России. «Лидеры ЕС не дураки: чем меньше нефти, тем сложнее жизнь людей, тем больше их недовольство Россией! Ради политических целей ничего не жалко!», — написал он.

Многие читатели «Гуаньча» увидели в шестом пакете антироссийских санкций большую выгоду для Венгрии и других стран мира. «Скоро Венгрия станет крупнейшей экономикой! Главным экспортером российской нефти, ха-ха-ха», — написал один из комментаторов.

«Это хорошо, как в пословице: убить тысячу врагов, но потерять восемьсот своих солдат. Цены на нефть в Европе взлетят вверх, зато теперь другие страны смогут покупать дешевую нефть. Спасибо!» — заявил другой пользователь. «Оставшаяся треть российской нефти будет перепродана ЕС в два раза дороже через трубопроводы: так Евросоюз сможет сохранить лицо, а Россия — поставки нефти. Все счастливы», — написал читатель «Гуаньча». Некоторые китайские пользователи не скрывали своего пренебрежительного отношения к европейским политикам. «ЕС не глуп, это просто шизофрения!» — написал один из них.

Другие читатели посчитали шестой пакет санкций «выстрелом в ногу» со стороны Евросоюза. «Решили дожить только до октября? Именно тогда за Россией будет последнее слово», — заявил один из пользователей.

Ранее Европейский союз согласовал эмбарго на две трети поставок российской нефти. В частности, в Европе запретили поставлять топливо по морю. При этом нефть продолжит поступать в страны ЕС по трубопроводу «Дружба».

Смягчить нефтяное эмбарго Евросоюз согласился после того, как в частности, Венгрия заявила, что поддержит нефтяное эмбарго только в том случае, если Евросоюз гарантирует стране финансовую безопасность Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел.

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