Мизулина назвала клоунами и петухами школьников из-за ЛГБТ-танца. «Хватит дразнить людей»

01 июня 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина поддержала Владимира Соловьева, раскритиковавшего екатеринбургский лицей №12, учащиеся которого устроили «ЛГБТ-танец». Мизулина в своем telegram-канале назвала школьников, устроивших ЛГБТ-танец «клоунами, петухами» и призвала «перестать дразнить людей». «Одни шутят про АУЕ (признано экстремистским, деятельность запрещена в РФ), другие про пропаганду гомосексуализму среди детей. Если государство не разгонит эту братию клоунов, петухов и их покровителей, то за дело возьмется сам народ. Тогда это уже не будет шуткой. Хватит дразнить людей. Предлагаю задуматься серьезно», — говорится в сообщении. Мизулина в своей публикации сослалась на заявление губернатора Евгений Куйвашева, заявившего, что неоднозначный танец лицеистов — это шутка. Глава региона не обошел стороной и журналиста, начавшего ЛГБТ-скандал. Куйвашев отметил, что доверяет родителям учеников гораздо больше, чем Соловьеву. Скандал начался с того, что Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, ученики которого устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала родители школьников пришли подписать заявление в поддержку руководства лицея. Журналистка Ксения Собчак также поддержала учеников, сказав, что из-за них геями никто не стал.