Соловьев вновь призвал Куйвашева ответить насчет спецоперации. Видео

01 июня 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Телеведущий Владимир Соловьев вновь обрушился с обвинениями на губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который заступился за школьников, исполнивших «ЛГБТ-танец», и не обозначивший свою позицию по отношению к спецоперации на Украине. Высказывания прозвучали в прямом эфире шоу «СоловьевLive». «Куйвашев не ответил на вопрос, как он относится к специальной военной операции. Он не выступил со своей позицией по этому вопросу. Куйвашев не нашел себе возможное сказать, как он относится к тому, что 600 учеников написали требование снять букву Z с учебного заведения в котором они учатся», — сокрушался Соловьев. Он также подчеркнул, что ему непонятна, поддерживает ли глава региона политику президента России Владимира Путина или нет. Помимо этого Соловьев обратил внимание, что он не видел, как Куйвашев посещал раненных в госпитале. «Он был хоть в одном госпитале? Он пообщался хоть с одним раненным? Он как [губернатор Приморья Олег] Кожемяка поехал на Донбасс? Нет, но зато Куйвашев сразу вступил на защиту [школьников]», — резюмировал журналист. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за отсутствие позиции относительно спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Также 31 мая журналист раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где школьники исполнили «ЛГБТ-танец». Директор лицея Любовь Кулева заявила, что не видит в танце лицеистов ничего страшного. В мэрии Екатеринбурга также подчеркнули, что дети всего лишь неудачно спародировали молодежный клип, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за Кулеву. Однако региональный министр образования Юрий Биктуганов заявил, что директора нужно уволить, после этого родители лицеистов стали собирать подписи в поддержку Кулевой.