Дмитрия Шадрина обошла директор другой УК Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат гордумы Новоуральска (Свердловская область) Дмитрий Шадрин, по совместительству директор мэрской управляющей компании ООО «ОКС», проиграл в праймериз директору УК «Новоуральская» Ирене Ислентьевой. Информация об этом размещена на официальном сайте «Единой России». Источники URA.RU в мэрии сообщили, что основным условием становления Шадрина директором, был его выигрыш на выборах.

«Когда Шадрина ставили на должность управляющей компании, которую создала мэрия, ему пообещали хорошую, большую зарплату, но было условие — не дать Ислентьевой переизбраться в думу. Сейчас для мэра Вячеслава Тюменцева прозвучал тревожный звонок о том, что Шадрин не оправдывает его надежд», — рассказал инсайдер. Ислентьева набрала 212 голосов, а Шадрин — 114 голосов.

Другой источник URA.RU отметил, что переизбрание Ислентьевой позволит ей укрепить свои административные ресурсы. «Победа Ислентьевой поставит крест на существовании ООО „ОКС“, если не сразу, то через год — два. Она не даст ОКСу отобрать дома, которые под управлением ее УК», — рассказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к администрации города. На момент публикации ответа не поступило.

Конфликт в коммунальном рынке Новоуральска начал зарождаться в декабре 2021 года. Глава города Вячеслав Тюменцев заявлял, что альтернативная УК позволит обезопасить коммунальное обслуживание города, так как у «УЖК Новоуральской» имеются крупные долги. Директором управляющей компании стал экс-глава свердловского обкома КПРФ Дмитрий Шадрин. В 2017 году URA.RU писало, что Шадрин забрал мандат у кандидата в депутаты гордумы от «Единой России» Лидии Голубевой, доказав в суде допущенные на выборах нарушения. Его супруга Елена Стрельцова скрывала, что он владеет иностранными ценными бумагами.

Скрин: сайт «Единой России»

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