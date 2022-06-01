Германия отправит Украине ракеты ПВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Украина получит от Германии ракеты IRIS-T и радары слежения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия отправит Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге. Трансляция выступления идет на youtube-канале немецкого парламента.

«Правительство решило поставить системы IRIS-T. Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает Германия. С помощью этих систем Украина сможет защитить целый крупный город. Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать гаубицы, минометы и реактивную артиллерию», — сказал Шольц.

Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии решили свести к минимуму поставки оружия на Украину. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия «не может исполнить все желания Киева» по поставкам оружия, пишет RT.

Германия и другие страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия угрожают безопасности всей Европы.

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Германия отправит Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге. Трансляция выступления идет на youtube-канале немецкого парламента. «Правительство решило поставить системы IRIS-T. Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает Германия. С помощью этих систем Украина сможет защитить целый крупный город. Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать гаубицы, минометы и реактивную артиллерию», — сказал Шольц. Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии решили свести к минимуму поставки оружия на Украину. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия «не может исполнить все желания Киева» по поставкам оружия, пишет RT. Германия и другие страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия угрожают безопасности всей Европы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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