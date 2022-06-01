Германия отправит Украине ракеты ПВО

01 июня 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Украина получит от Германии ракеты IRIS-T и радары слежения Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия отправит Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге. Трансляция выступления идет на youtube-канале немецкого парламента. «Правительство решило поставить системы IRIS-T. Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает Германия. С помощью этих систем Украина сможет защитить целый крупный город. Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать гаубицы, минометы и реактивную артиллерию», — сказал Шольц. Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии решили свести к минимуму поставки оружия на Украину. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия «не может исполнить все желания Киева» по поставкам оружия, пишет RT. Германия и другие страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия угрожают безопасности всей Европы. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Германия отправит Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Бундестаге. Трансляция выступления идет на youtube-канале немецкого парламента. «Правительство решило поставить системы IRIS-T. Это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает Германия. С помощью этих систем Украина сможет защитить целый крупный город. Кроме систем ПВО, Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать гаубицы, минометы и реактивную артиллерию», — сказал Шольц. Ранее газета Welt am Sonntag сообщала, что власти Германии решили свести к минимуму поставки оружия на Украину. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия «не может исполнить все желания Киева» по поставкам оружия, пишет RT. Германия и другие страны Запада резко увеличили поставки оружия Украине после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Кремле заявили, что поставки западного оружия угрожают безопасности всей Европы.