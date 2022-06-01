Компаниям РФ разрешили производить запчасти для Airbus и Boeing

02 июня 2022 в 05:15 Размер текста - 17 +

Российские компании готовятся делать запчасти для иностранных самолетов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские компании получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации. «Росавиация в апреле — мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений <…> Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами», — говорится в статье. Сообщается, что разрешение уже получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Большая часть компаний займется импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования. В частности, сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов получили «Авиационные инженерные решения». S7 Technics получила получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Подобная практика достаточно широко представлена на мировом рынке и позволяет различным компаниям, кроме производителей типа, разрабатывать и изготавливать компоненты для воздушного сообщения, пояснил источник в компании. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Но российские авиакомпании по настоянию властей сохранили суда в стране и продолжили выполнять полеты на них. В частности, Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В результате авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ. Сообщалось, что Минпромторг планирует запустить производство деталей для иностранных самолетов, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские компании получили сертификаты, позволяющие разрабатывать запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации. «Росавиация в апреле — мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений <…> Такой сертификат позволяет предприятиям работать с зарубежными воздушными судами», — говорится в статье. Сообщается, что разрешение уже получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Большая часть компаний займется импортозамещением деталей интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования. В частности, сертификат на разработку и одобрение изменений типового дизайна самолетов получили «Авиационные инженерные решения». S7 Technics получила получила право разрабатывать модификации компонентов и схемы ремонтов. Подобная практика достаточно широко представлена на мировом рынке и позволяет различным компаниям, кроме производителей типа, разрабатывать и изготавливать компоненты для воздушного сообщения, пояснил источник в компании. В конце февраля Евросоюз в ответ на спецоперацию России на Украине ввел санкции в отношении авиаотрасли РФ, потребовав до конца марта расторгнуть все лизинговые контракты и вернуть суда их владельцам. Но российские авиакомпании по настоянию властей сохранили суда в стране и продолжили выполнять полеты на них. В частности, Минтранс разработал проект, по которому возврат самолетов производителю и условия возврата должны согласовываться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты. В результате авиакомпания «Россия» перевела все 125 самолетов в юрисдикцию РФ. Сообщалось, что Минпромторг планирует запустить производство деталей для иностранных самолетов, чтобы своевременно ремонтировать сохраненные в РФ Boeing и Airbus.