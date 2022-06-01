В Екатеринбурге объявлены новые хэдлайнеры «Ночи музыки»

02 июня 2022 в 12:05 Размер текста - 17 +

Овсиенко и «Песняры» станут хэдлайнерами площадки на пересечении улиц Вайнера и Попова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Список хэдлайнеров «Ночи музыки» в Екатеринбурге пополнился еще двумя крупными артистами — солисткой групп «Мираж» и «Вояж» Татьяной Овсиенко и ансамблем «Песняры». Об этом сообщает пресс-служба Ural Music Night. «24 июня во время фестиваля Ural Music Night улица Вайнера станет большой дискотекой. У сцены два хедлайнера — Татьяна Овсиенко и ансамбль „Песняры“», — рассказали в пресс-службе. Также в программе заявлено выступление таких артистов, как MODENESS, Валуа, theabc, Kapusha, Soul Divers и Digitalo. Сцена будет располагаться на пересечении улиц Вайнера и Попова. Директор UMN Евгений Горенбург заявил, что команда фестиваля стремится к тому, чтобы каждый гость нашел музыкальную площадку по вкусу. «Вчера мы анонсировали площадку для самых маленьких зрителей, ту, что вызовет радость у детей. Сегодня мы рассказываем о сцене, которая позволит старшему поколению почувствовать свою сопричастность», — заявил Горенбург. Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года. На этой неделе организаторы начали анонсировать главных хэдлайнеров мероприятия. На данный момент известно, что возле ККТ «Космос» выступит певица МакSим, а возле Главпочтамта расположится рок-площадка, где свои музыкальные композиции исполнят группа «Курара» и певец Найк Борзов. Также впервые появятся детские музыкальные площадки, а 25 июня пройдет музыкальная конференция «Ночь музыки». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Список хэдлайнеров «Ночи музыки» в Екатеринбурге пополнился еще двумя крупными артистами — солисткой групп «Мираж» и «Вояж» Татьяной Овсиенко и ансамблем «Песняры». Об этом сообщает пресс-служба Ural Music Night. «24 июня во время фестиваля Ural Music Night улица Вайнера станет большой дискотекой. У сцены два хедлайнера — Татьяна Овсиенко и ансамбль „Песняры“», — рассказали в пресс-службе. Также в программе заявлено выступление таких артистов, как MODENESS, Валуа, theabc, Kapusha, Soul Divers и Digitalo. Сцена будет располагаться на пересечении улиц Вайнера и Попова. Директор UMN Евгений Горенбург заявил, что команда фестиваля стремится к тому, чтобы каждый гость нашел музыкальную площадку по вкусу. «Вчера мы анонсировали площадку для самых маленьких зрителей, ту, что вызовет радость у детей. Сегодня мы рассказываем о сцене, которая позволит старшему поколению почувствовать свою сопричастность», — заявил Горенбург. Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня 2022 года. На этой неделе организаторы начали анонсировать главных хэдлайнеров мероприятия. На данный момент известно, что возле ККТ «Космос» выступит певица МакSим, а возле Главпочтамта расположится рок-площадка, где свои музыкальные композиции исполнят группа «Курара» и певец Найк Борзов. Также впервые появятся детские музыкальные площадки, а 25 июня пройдет музыкальная конференция «Ночь музыки».