«Курара» и Найк Борзов выступят на «Ночи музыки» в Екатеринбурге

31 мая 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Группа «Курара» и Найк Борзов исполнят свои главные хиты у Главпочтамта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Хэдлайнерами рок-площадки музыкального фестиваля Ural Music Night в 2022 году станут группа «Курара» и певец Найк Борзов. Артисты выступят возле Главпочтамта. Об этом сообщает пресс-служба «Ночь музыки». «У Главпочтамта разместится площадка, названная в честь „Старого Нового Рока“ — одного из крупнейших в России рок-фестивалей, проходившего в Екатеринбурге с 2000 по 2020 год. Хедлайнерами площадки станут „Курара“ и Найк Борзов», — сообщают организаторы UMN. Также здесь выступят «Андреграунд», Mika Vino, «Ватерфолс», «НАМБАТУ», Миша Лузин, «Ромашка», «Внимание», INTERWALL, «ХПБ», «Четыре Сыра» и «Сезон Doждей». Ранее организаторы фестиваля сообщили, что одним из хэдлайнеров «Ночи музыки» станет певица МакSим. Она выступит на площадке у ККТ «Космос». При этом до сих пор остается неизвестно, кто станет ведущим мероприятия, которое пройдет 24 июня. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что вести Ural Music Night будет Иван Ургант, однако сам телеведущий опроверг эту информацию, но подчеркнул, что предложение ему поступало. Также были предположения, что музыкальный фестиваль может провести бывшая участница группы «Серебро» или спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но последний заявил, что отказался вести «Ночь музыки» из-за плотного графика. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Хэдлайнерами рок-площадки музыкального фестиваля Ural Music Night в 2022 году станут группа «Курара» и певец Найк Борзов. Артисты выступят возле Главпочтамта. Об этом сообщает пресс-служба «Ночь музыки». «У Главпочтамта разместится площадка, названная в честь „Старого Нового Рока“ — одного из крупнейших в России рок-фестивалей, проходившего в Екатеринбурге с 2000 по 2020 год. Хедлайнерами площадки станут „Курара“ и Найк Борзов», — сообщают организаторы UMN. Также здесь выступят «Андреграунд», Mika Vino, «Ватерфолс», «НАМБАТУ», Миша Лузин, «Ромашка», «Внимание», INTERWALL, «ХПБ», «Четыре Сыра» и «Сезон Doждей». Ранее организаторы фестиваля сообщили, что одним из хэдлайнеров «Ночи музыки» станет певица МакSим. Она выступит на площадке у ККТ «Космос». При этом до сих пор остается неизвестно, кто станет ведущим мероприятия, которое пройдет 24 июня. Ранее журналистка Ксения Собчак сообщила, что вести Ural Music Night будет Иван Ургант, однако сам телеведущий опроверг эту информацию, но подчеркнул, что предложение ему поступало. Также были предположения, что музыкальный фестиваль может провести бывшая участница группы «Серебро» или спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Но последний заявил, что отказался вести «Ночь музыки» из-за плотного графика.