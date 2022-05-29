МакSим выступит на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге

Певица МакSим выступит возле ККТ «Космос» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица МакSим станет одной из хедлайнеров «Ночи Музыки» в 2022 году. Информацию об этом подтвердили исполнительный директор Григорий Колмогоров.

«Да, МакSим действительно будет выступать. Планируется на сцене около ККТ „Космос“», — сообщил Колмогоров. Он также подчеркнул, что точное время пока не разглашается, но хедлайнер традиционно будет выступать ближе к концу фестиваля.

Пресс-служба также дополнила, что певица выступит на одной из крупнейших сцен фестиваля — Мотив Stage у ККТ «Космос», титульным партнером которой выступает сотовый оператор «Мотив». «Обладательница 15 статуэток „Золотой граммофон“ как представит любимые и хорошо знакомые всем песни, так и впервые исполнит в Екатеринбурге сингл „Спасибо“, получивший сильнейший позитивный отклик от слушателей по всей стране», — говорится в сообщении пресс-службы UMN.

Ранее возник вопрос о том, кто станет ведущим фестиваля «Ночи Музыки» в 2022 году. Слухи о том, что вести Ural Music Night будет Иван Ургант появились после того как об этом в telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак. Сам телеведущий опроверг эту информацию, но подчеркнул, что предложение ему поступало. Организаторы екатеринбургского фестиваля также называли другие кандидатуры на роль ведущего фестиваля — спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицу Полину Фаворскую. Однако ведущий отказался вести UMN из-за сильной занятости.