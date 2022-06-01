Пожар произошел 2 июня (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном районе (Курганская область), по предварительным данным, из-за пожара погибли двое детей и женщина. Данная информация была размещена 2 июня на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Утром 2 июня текущего года в селе Глядянское Притобольного района произошло возгорание частного жилого дома, расположенного по улице Новой. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двух детей 2020 и 2014 годов рождения и женщины 1978 года рождения. <…> По предварительным данным, в результате пожара погибли люди, проживающие в указанном доме», — указано в сообщении.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неисправной проводки. Представители СК возбудили уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят необходимые экспертизы и устанавливают причины произошедшего. Также проверку проводят представители прокуратуры Курганской области. На место происшествия выехал прокурор региона Андрей Назаров.

По предварительным данным, дом сгорел из-за неисправной проводки Фото: сайт СУ СК РФ по Курганской области