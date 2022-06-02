Госдума требует проверить лицей Екатеринбурга на ЛГБТ-пропаганду

02 июня 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

В Генпрокуратуру направлен запрос на проверку лицея №12 в Екатеринбурге на пропаганду нетрадиционных ценностей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Российские чиновники просят проверить екатеринбургский лицей №12 на пропаганду нетрадиционных ценностей. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ. «Здесь в первую очередь вопрос к взрослым. Ведь были же репетиции, неужели никто не смог остановить эту похабщину? Почему-то не сработал внутренний цензор», — пояснил свое решение Выборный изданию «Известия». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьники из лицея №12 выступили с ЛГБТ-танцем. На нетрадиционную хореографию обратил внимание московский журналист Владимир Соловьев. Власти отреагировали немедленно, попытавшись отстранить директора лицея Любовь Кулеву от должности. В ее защиту выступили родители лицеистов, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, хотя Кулиева уже подала в отставку. Как выяснило URA.RU, вместо того, чтобы принять ее заявление, администрация Екатеринбурга выполнила операцию по спасению заслуженного менеджера. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Российские чиновники просят проверить екатеринбургский лицей №12 на пропаганду нетрадиционных ценностей. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ. «Здесь в первую очередь вопрос к взрослым. Ведь были же репетиции, неужели никто не смог остановить эту похабщину? Почему-то не сработал внутренний цензор», — пояснил свое решение Выборный изданию «Известия». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьники из лицея №12 выступили с ЛГБТ-танцем. На нетрадиционную хореографию обратил внимание московский журналист Владимир Соловьев. Власти отреагировали немедленно, попытавшись отстранить директора лицея Любовь Кулеву от должности. В ее защиту выступили родители лицеистов, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, хотя Кулиева уже подала в отставку. Как выяснило URA.RU, вместо того, чтобы принять ее заявление, администрация Екатеринбурга выполнила операцию по спасению заслуженного менеджера.