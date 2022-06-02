Госдума требует проверить лицей Екатеринбурга на ЛГБТ-пропаганду

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Сбор подписей у лицея №12. Екатеринбург, сбор подписей, собрание, 12 лицей, стихийный митинг
В Генпрокуратуру направлен запрос на проверку лицея №12 в Екатеринбурге на пропаганду нетрадиционных ценностей Фото:
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Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Российские чиновники просят проверить екатеринбургский лицей №12 на пропаганду нетрадиционных ценностей. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ.

«Здесь в первую очередь вопрос к взрослым. Ведь были же репетиции, неужели никто не смог остановить эту похабщину? Почему-то не сработал внутренний цензор», — пояснил свое решение Выборный изданию «Известия».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьники из лицея №12 выступили с ЛГБТ-танцем. На нетрадиционную хореографию обратил внимание московский журналист Владимир Соловьев. Власти отреагировали немедленно, попытавшись отстранить директора лицея Любовь Кулеву от должности. В ее защиту выступили родители лицеистов, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, хотя Кулиева уже подала в отставку. Как выяснило URA.RU, вместо того, чтобы принять ее заявление, администрация Екатеринбурга выполнила операцию по спасению заслуженного менеджера.

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Российские чиновники просят проверить екатеринбургский лицей №12 на пропаганду нетрадиционных ценностей. Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный направил соответствующий запрос в Генпрокуратуру РФ. «Здесь в первую очередь вопрос к взрослым. Ведь были же репетиции, неужели никто не смог остановить эту похабщину? Почему-то не сработал внутренний цензор», — пояснил свое решение Выборный изданию «Известия». Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге школьники из лицея №12 выступили с ЛГБТ-танцем. На нетрадиционную хореографию обратил внимание московский журналист Владимир Соловьев. Власти отреагировали немедленно, попытавшись отстранить директора лицея Любовь Кулеву от должности. В ее защиту выступили родители лицеистов, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, хотя Кулиева уже подала в отставку. Как выяснило URA.RU, вместо того, чтобы принять ее заявление, администрация Екатеринбурга выполнила операцию по спасению заслуженного менеджера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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