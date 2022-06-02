Сестра свердловчанина расплакалась, узнав, что его избили цыгане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка по избиению цыганами в частном секторе Березовского. Свердловская область
Женщина сообщила, что узнала о происшествии, возвращаясь с работы Фото:

Сестра мужчины, который получил в драке с цыганами в Березовском (Свердловская область) открытый перелом пальца руки и ушибы головы, весть об избиении ее брата восприняла слезами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшись с местными жителями.

«Я его сестра, живу здесь рядом. Эти сволочи приходили и к нам тоже, спрашивали про металл. Мне видео послали, волосы дыбом», — рассказала сестра пострадавшего.

Всю беседу с корреспондентом URA.RU она плакала и переживала за брата. Женщина также сообщила, что узнала о происшествии, возвращаясь с работы.

Супруга пострадавшего Юлия успокаивала ее тем, что он в больнице, с ним все хорошо, но нужна операция на руку. В остальном у мужа из травм лишь ушиб головы. Полиция по факту происшествия заключила, что причина драки — бытовой конфликт. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, драка между толпой цыган и жителем Березовского (Свердловская область) произошла из-за цветного металла. Глава Березовского городского округа Евгений Писцов в разговоре с корреспондентом URA.RU назвал недопустимым поведение цыган-гастролеров, напавших на местного жителя с битой.

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Сестра мужчины, который получил в драке с цыганами в Березовском (Свердловская область) открытый перелом пальца руки и ушибы головы, весть об избиении ее брата восприняла слезами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшись с местными жителями. «Я его сестра, живу здесь рядом. Эти сволочи приходили и к нам тоже, спрашивали про металл. Мне видео послали, волосы дыбом», — рассказала сестра пострадавшего. Всю беседу с корреспондентом URA.RU она плакала и переживала за брата. Женщина также сообщила, что узнала о происшествии, возвращаясь с работы. Супруга пострадавшего Юлия успокаивала ее тем, что он в больнице, с ним все хорошо, но нужна операция на руку. В остальном у мужа из травм лишь ушиб головы. Полиция по факту происшествия заключила, что причина драки — бытовой конфликт. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, драка между толпой цыган и жителем Березовского (Свердловская область) произошла из-за цветного металла. Глава Березовского городского округа Евгений Писцов в разговоре с корреспондентом URA.RU назвал недопустимым поведение цыган-гастролеров, напавших на местного жителя с битой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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