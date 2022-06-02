Сестра свердловчанина расплакалась, узнав, что его избили цыгане

02 июня 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Женщина сообщила, что узнала о происшествии, возвращаясь с работы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сестра мужчины, который получил в драке с цыганами в Березовском (Свердловская область) открытый перелом пальца руки и ушибы головы, весть об избиении ее брата восприняла слезами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшись с местными жителями. «Я его сестра, живу здесь рядом. Эти сволочи приходили и к нам тоже, спрашивали про металл. Мне видео послали, волосы дыбом», — рассказала сестра пострадавшего. Всю беседу с корреспондентом URA.RU она плакала и переживала за брата. Женщина также сообщила, что узнала о происшествии, возвращаясь с работы. Супруга пострадавшего Юлия успокаивала ее тем, что он в больнице, с ним все хорошо, но нужна операция на руку. В остальном у мужа из травм лишь ушиб головы. Полиция по факту происшествия заключила, что причина драки — бытовой конфликт. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, драка между толпой цыган и жителем Березовского (Свердловская область) произошла из-за цветного металла. Глава Березовского городского округа Евгений Писцов в разговоре с корреспондентом URA.RU назвал недопустимым поведение цыган-гастролеров, напавших на местного жителя с битой. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Сестра мужчины, который получил в драке с цыганами в Березовском (Свердловская область) открытый перелом пальца руки и ушибы головы, весть об избиении ее брата восприняла слезами. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, пообщавшись с местными жителями. «Я его сестра, живу здесь рядом. Эти сволочи приходили и к нам тоже, спрашивали про металл. Мне видео послали, волосы дыбом», — рассказала сестра пострадавшего. Всю беседу с корреспондентом URA.RU она плакала и переживала за брата. Женщина также сообщила, что узнала о происшествии, возвращаясь с работы. Супруга пострадавшего Юлия успокаивала ее тем, что он в больнице, с ним все хорошо, но нужна операция на руку. В остальном у мужа из травм лишь ушиб головы. Полиция по факту происшествия заключила, что причина драки — бытовой конфликт. Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, драка между толпой цыган и жителем Березовского (Свердловская область) произошла из-за цветного металла. Глава Березовского городского округа Евгений Писцов в разговоре с корреспондентом URA.RU назвал недопустимым поведение цыган-гастролеров, напавших на местного жителя с битой.