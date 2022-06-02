В случае использования Украиной американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) против объектов России у Вооруженных сил РФ не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera, говоря о поставках США Киеву ракетных систем залпового огня. В частности это коснется министерства обороны и генштаба, добавил он.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. В Верховной Раде Украины также не исключили такой возможности.
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