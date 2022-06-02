Медведев пригрозил ударами по Киеву в случае атаки на Россию. «Будем действовать на поражение»

03 июня 2022 в 00:29 Размер текста - 17 +

Медведев предупредил об ответных ударах в случае атаки Украины на Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае использования Украиной американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) против объектов России у Вооруженных сил РФ не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera, говоря о поставках США Киеву ракетных систем залпового огня. В частности это коснется министерства обороны и генштаба, добавил он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. В Верховной Раде Украины также не исключили такой возможности. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В случае использования Украиной американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) против объектов России у Вооруженных сил РФ не останется иного выбора, как действовать на поражение центров принятия решений. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у Вооруженных сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений», — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera, говоря о поставках США Киеву ракетных систем залпового огня. В частности это коснется министерства обороны и генштаба, добавил он. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На протяжении всего времени США оказывают военную помощь Киеву. 1 июня президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня, способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. В Верховной Раде Украины также не исключили такой возможности.