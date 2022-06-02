В челябинской ЕР назначили ответственного за выборы в заксобрание

Штаб «ЕР» по выборам в челябинский парламент провел первое заседание (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Штаб «Единой России» по довыборам в законодательное собрание Челябинской области возглавил Виталий Маслов. Об этом сообщили URA.RU в региональном исполкоме партии. Сами выборы состоятся в Единый день голосования в сентябре.

«Штаб по проведению кампании возглавил заместитель руководителя регионального исполкома партии Виталий Маслов. Первое его заседание состоялось 2 июня», — пояснили URA.RU в исполкоме.

Место депутата ЗСО по Троицкому избирательному округу освободилось после того, как зампред областного парламента Владимир Павлов осенью 2021 года ушел в Госдуму по спискам ЕР. На праймериз сдали документы Дина Янурова, Айгуль Токмурзина, Любовь Кайгородова, Татьяна Захарова, Яна Комарова и ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина. Последняя выиграла предварительное партийное голосование и является сейчас официальным кандидатом единороссов.

В борьбе за мандат с Черепухиной будут соперничать кандидаты от областных организаций Российской партии пенсионеров (РППС), «Справедливой России», «Яблока». Также о своем участии в довыборах заявили URA.RU представители КПРФ.