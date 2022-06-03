WarGonzo: десятки специалистов ФБР по России приехали в Молдавию

03 июня 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

В Молдавию прибыли сотрудники ФБР и разведчики ФРГ Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie В Молдавию прибыли 49 сотрудников ФБР и 24 разведчика ФРГ. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «На днях в стране прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. Их задача — перестроить патологическую систему. Кроме этого, 24 службы внешней разведки Германии уже тоже находятся в Кишиневе», — написал Пегов. Как сообщает военкор, в их задачи входит реформирование и перестройка всей правоохранительной и силовой системы Молдавии. По его словам, сейчас к этому активно подключились американцы. Ранее сообщалось, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, передает деловое издание «Взгляд». Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life . В конце апреля в Приднестровье произошла серия взрывов, после чего там ввели красный уровень террористической опасности и отменили Парад Победы. Ранее Санду резко изменила отношение к России. Также Молдавия заключила военное сотрудничество с Украиной. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Молдавию прибыли 49 сотрудников ФБР и 24 разведчика ФРГ. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «На днях в стране прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. Их задача — перестроить патологическую систему. Кроме этого, 24 службы внешней разведки Германии уже тоже находятся в Кишиневе», — написал Пегов. Как сообщает военкор, в их задачи входит реформирование и перестройка всей правоохранительной и силовой системы Молдавии. По его словам, сейчас к этому активно подключились американцы. Ранее сообщалось, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, передает деловое издание «Взгляд». Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life. В конце апреля в Приднестровье произошла серия взрывов, после чего там ввели красный уровень террористической опасности и отменили Парад Победы. Ранее Санду резко изменила отношение к России. Также Молдавия заключила военное сотрудничество с Украиной.