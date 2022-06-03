WarGonzo: десятки специалистов ФБР по России приехали в Молдавию

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НАТО. Москва, колонна, военная техника, нато, nato, поставка вооружения
В Молдавию прибыли сотрудники ФБР и разведчики ФРГ Фото:

В Молдавию прибыли 49 сотрудников ФБР и 24 разведчика ФРГ. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo.

«На днях в стране прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. Их задача — перестроить патологическую систему. Кроме этого, 24 службы внешней разведки Германии уже тоже находятся в Кишиневе», — написал Пегов.

Как сообщает военкор, в их задачи входит реформирование и перестройка всей правоохранительной и силовой системы Молдавии. По его словам, сейчас к этому активно подключились американцы.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, передает деловое издание «Взгляд». Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life. В конце апреля в Приднестровье произошла серия взрывов, после чего там ввели красный уровень террористической опасности и отменили Парад Победы. Ранее Санду резко изменила отношение к России. Также Молдавия заключила военное сотрудничество с Украиной.

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В Молдавию прибыли 49 сотрудников ФБР и 24 разведчика ФРГ. Об этом сообщает военкор Семен Пегов в своем telegram-канале WarGonzo. «На днях в стране прибыли 49 сотрудников ФБР, владеющих русским языком и специализирующихся на противодействии российскому влиянию. Их задача — перестроить патологическую систему. Кроме этого, 24 службы внешней разведки Германии уже тоже находятся в Кишиневе», — написал Пегов. Как сообщает военкор, в их задачи входит реформирование и перестройка всей правоохранительной и силовой системы Молдавии. По его словам, сейчас к этому активно подключились американцы. Ранее сообщалось, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, передает деловое издание «Взгляд». Ее основной задачей является охрана складов с боеприпасами и миротворческая миссия, пишет Life. В конце апреля в Приднестровье произошла серия взрывов, после чего там ввели красный уровень террористической опасности и отменили Парад Победы. Ранее Санду резко изменила отношение к России. Также Молдавия заключила военное сотрудничество с Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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