В МЧС рассказали о пострадавших при пожаре в Москве

При пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве пострадали два человека, еще 120 эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России.
«По состоянию на 11.00 пожар в 8-этажном здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» действует на площади 1,1 тыс. кв.м, предварительно пострадал 2 человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Идет проверка, в здании могут находиться заблокированные люди. Всего на тушение пожара задействовано свыше 340 чел. и около 100 ед. техники. Привлечены три вертолета.
При пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве пострадали два человека, еще 120 эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России. «По состоянию на 11.00 пожар в 8-этажном здании бизнес-центра «Гранд Сетунь Плаза» действует на площади 1,1 тыс. кв.м, предварительно пострадал 2 человека, 120 — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств. Идет проверка, в здании могут находиться заблокированные люди. Всего на тушение пожара задействовано свыше 340 чел. и около 100 ед. техники. Привлечены три вертолета. Московский бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза» загорелся 3 июня. Глава МЧС Александр Куренков лично прибыл на место происшествия. Сообщалось, что некоторые люди были вынуждены спасаться на крыше горящего здания. Всего на тушение пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц техники, в том числе и три вертолета, отмечали в пресс-службе министерства.