Клава Кока попросила помочь ей с покупкой сумки за рубежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица Клава Кока родом из Екатеринбурга попросила своих подписчиков перевести ей евро на карту, потому что она не может оплатить сумку заграницей. С такой просьбой она обратилась к фанатам в своем telegram-канале.

«Блин, как обидно, выбрала себе сумку за границей, а оплатить не могу ни с одной карты. Хотя специально делала две карты иностранных банков и „Мир“. Ничего не работает», — заявила певица. А спустя время написала другое сообщение, где задала вопрос подписчикам канала, может ли кто-то из них перевести ей евро на карту. Исполнительница пообещала, что выручившему ее человеку обратно переведет деньги в рублях.

В настоящий момент певица Клава Кока находится с гастролями в Молдавии, до этого она выступала в России — в Самаре, где ей после концерта подарили бейсболку, в которую был вшит презерватив и прикреплена бумажка с номером телефона поклонника. Также недавно уроженка Екатеринбурга представила фанатам тизер к новой песне «Бумеранг», на который она уже сняла клип. В нем она зачитала рэп.

Проблемы с картами возникли у певицы из-за того, что с 10 марта ряд платежных систем ограничили использование российских карт за рубежом, среди них Visa, Mastercard и JCB. Связано это с тем, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента России Владимира Путина, цель российских военных — избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».

Сообщения певица опубликовала в своем канале Скриншот из telegram-канала Клавы Коки

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