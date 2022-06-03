Под санкции ЕС попали военные РФ, власти Херсона и Мелитополя

03 июня 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

Евросоюз опубликовал шестой пакет санкций против РФ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз включил в список санкций российских майоров и подполковников, а также представителей власти Херсонской области и Мелитополя. Об этом сообщается в соответствующем документе на сайте европейского совета. В списке санкций ЕС оказались мэр Мелитополя Галина Данильченко, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, бывший заммэра Херсона по социальным и гуманитарным вопросам Сергей Черевко. Также под санкции попали 15 российских подполковников и 24 майора. С списке санкций ЕС помимо военных включили гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, главу Роскомнадзора Андрея Липова и семью пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова. После этого акции «Яндекса» упали до минимума с апреля, пишет «Ридус». Шестой пакет ограничений также предусматривает частичный запрет российской нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. США в начале июня ввели новые ограничения против 16 российских компаний, сообщают «Дни.ру». Ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине, которую проводят с 24 февраля. Российская армия контролирует Херсонскую область, а также Мелитополь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Евросоюз включил в список санкций российских майоров и подполковников, а также представителей власти Херсонской области и Мелитополя. Об этом сообщается в соответствующем документе на сайте европейского совета. В списке санкций ЕС оказались мэр Мелитополя Галина Данильченко, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, бывший заммэра Херсона по социальным и гуманитарным вопросам Сергей Черевко. Также под санкции попали 15 российских подполковников и 24 майора. С списке санкций ЕС помимо военных включили гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, главу Роскомнадзора Андрея Липова и семью пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова. После этого акции «Яндекса» упали до минимума с апреля, пишет «Ридус». Шестой пакет ограничений также предусматривает частичный запрет российской нефти и отключение ключевых банков от SWIFT. США в начале июня ввели новые ограничения против 16 российских компаний, сообщают «Дни.ру». Ограничения связаны со спецоперацией РФ на Украине, которую проводят с 24 февраля. Российская армия контролирует Херсонскую область, а также Мелитополь.