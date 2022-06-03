Источник: на голосование против Куйвашева выведут его заместителя

03 июня 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Евгению Куйвашеву продолжают выбирать соперника на праймериз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Соперником свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» может стать один из депутатов заксобрания, входящих в руководство областного отделения партии. Как сообщил URA.RU источник, на обсуждение сейчас вынесены четыре фамилии — замы Куйвашева в региональной ячейке. Шансы двух кандидатов называют особенно высокими. Для официального выдвижения на новый срок губернатору необходимо одержать победу на внутреннем голосовании «Единой России» — так называемых праймериз. В процедуре участвуют не менее двух человек, поэтому Куйвашеву должны определить условного конкурента. Ожидалось, что его имя 31 мая назовет свердловская ячейка ЕР, но объявление сорвалось: выяснилось, что соперника губернатору до сих пор не выбрали, а кастингом теперь занимается Генсовет — федеральное руководство партии. По словам источника URA.RU в «Единой России», выбор Москвы может пасть на одного из четырех статусных депутатов заксо, которые одновременно являются заместителями секретаря реготделения Куйвашева. Это вице-спикер парламента Михаил Клименко (в партии отвечает за работу общественной приемной), депутаты Дмитрий Жуков (глава исполкома), Сергей Никонов (курирует партийные проекты) и Сергей Карякин (контролирует работу со сторонниками партии). Под эти же критерии попадает и Виктор Шептий — первый вице-спикер заксо и первый замсекретаря. Однако, как уточнил другой инсайдер в партии, вариант с участием Шептия не рассматривается: он уже был спарринг-партнером Куйвашева на праймериз во время предыдущей губернаторской кампании-2017. «Скорее всего, [сейчас это будет] Клименко или Жуков», — предположил источник. Оперативно связаться с Клименко, Жуковым и Карякиным URA.RU не удалось, а Никонов воздержался от обсуждения темы: «Без комментариев». В то же время существует аргумент против участия депутатов в праймериз. По словам статусного собеседника в ЕР, руководством партии не приветствуется, когда в гонке (пусть и фиктивной) участвуют секретарь отделения и его зам: «Нехорошо выглядит». Ранее источники называли возможным кандидатом главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который однажды уже был спарринг-партнером Куйвашева. Его участие по-прежнему вероятно, хотя сам мэр заверил URA.RU, что не думал об участии в праймериз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Соперником свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» может стать один из депутатов заксобрания, входящих в руководство областного отделения партии. Как сообщил URA.RU источник, на обсуждение сейчас вынесены четыре фамилии — замы Куйвашева в региональной ячейке. Шансы двух кандидатов называют особенно высокими. Для официального выдвижения на новый срок губернатору необходимо одержать победу на внутреннем голосовании «Единой России» — так называемых праймериз. В процедуре участвуют не менее двух человек, поэтому Куйвашеву должны определить условного конкурента. Ожидалось, что его имя 31 мая назовет свердловская ячейка ЕР, но объявление сорвалось: выяснилось, что соперника губернатору до сих пор не выбрали, а кастингом теперь занимается Генсовет — федеральное руководство партии. По словам источника URA.RU в «Единой России», выбор Москвы может пасть на одного из четырех статусных депутатов заксо, которые одновременно являются заместителями секретаря реготделения Куйвашева. Это вице-спикер парламента Михаил Клименко (в партии отвечает за работу общественной приемной), депутаты Дмитрий Жуков (глава исполкома), Сергей Никонов (курирует партийные проекты) и Сергей Карякин (контролирует работу со сторонниками партии). Под эти же критерии попадает и Виктор Шептий — первый вице-спикер заксо и первый замсекретаря. Однако, как уточнил другой инсайдер в партии, вариант с участием Шептия не рассматривается: он уже был спарринг-партнером Куйвашева на праймериз во время предыдущей губернаторской кампании-2017. «Скорее всего, [сейчас это будет] Клименко или Жуков», — предположил источник. Оперативно связаться с Клименко, Жуковым и Карякиным URA.RU не удалось, а Никонов воздержался от обсуждения темы: «Без комментариев». В то же время существует аргумент против участия депутатов в праймериз. По словам статусного собеседника в ЕР, руководством партии не приветствуется, когда в гонке (пусть и фиктивной) участвуют секретарь отделения и его зам: «Нехорошо выглядит». Ранее источники называли возможным кандидатом главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который однажды уже был спарринг-партнером Куйвашева. Его участие по-прежнему вероятно, хотя сам мэр заверил URA.RU, что не думал об участии в праймериз.