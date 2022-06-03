Александр Лукашенко считает, что украинские военные откажутся сражаться
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На пляже Мариуполя в ходе взрыва погибли люди. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине начинается раскол между военными и президентом Украины Владимиром Зеленским. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU.
- На пляже Мариуполя сработал взрывоопасный предмет. В результате погибли два человека, один из них ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР;
- Президент Белоруссии заявил, что между Зеленским и ВСУ начинается серьезный конфликт. По его словам, военные не смогут дальше сражаться, так как Россия поменяла тактику;
- Журналисты RT и Reuters попали под обстрел под Северодонецком. По словам корреспондента RТ Игоря Жданова, журналистов Reuters отвезли в госпиталь, а их водитель погиб на месте. Съемочная группа RT не пострадала, отметил он;
- Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Он отметил, что получил сообщение в мессенджере Telegram, после чего пытался пообщаться с похитителями, но у него не получилось договориться с ними;
- Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил новые задачи перед бойцами из Чечни, которые участвуют в спецоперации, рассказал глава региона Рамзан Кадыров. Он отметил, что эти меры позволят ускорить спецоперацию.
Спецоперация РФ по освобождению ДНР и ЛНР началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Такие меры направлены на защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от геноцида со стороны Киева, отметил он.
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