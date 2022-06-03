Зеленского обвиняют в конфликте с ВСУ, в Мариуполе погиб ребенок. Главное о спецоперации к 3 июня

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, флаг украины, украинский флаг, днр, ополченец, народная милиция, талаковка, линия фронта
Александр Лукашенко считает, что украинские военные откажутся сражаться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На пляже Мариуполя в ходе взрыва погибли люди. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине начинается раскол между военными и президентом Украины Владимиром Зеленским. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU.

  • На пляже Мариуполя сработал взрывоопасный предмет. В результате погибли два человека, один из них ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР;
  • Президент Белоруссии заявил, что между Зеленским и ВСУ начинается серьезный конфликт. По его словам, военные не смогут дальше сражаться, так как Россия поменяла тактику;
  • Журналисты RT и Reuters попали под обстрел под Северодонецком. По словам корреспондента RТ Игоря Жданова, журналистов Reuters отвезли в госпиталь, а их водитель погиб на месте. Съемочная группа RT не пострадала, отметил он;
  • Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Он отметил, что получил сообщение в мессенджере Telegram, после чего пытался пообщаться с похитителями, но у него не получилось договориться с ними;
  • Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил новые задачи перед бойцами из Чечни, которые участвуют в спецоперации, рассказал глава региона Рамзан Кадыров. Он отметил, что эти меры позволят ускорить спецоперацию.

Спецоперация РФ по освобождению ДНР и ЛНР началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Такие меры направлены на защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от геноцида со стороны Киева, отметил он.

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На пляже Мариуполя в ходе взрыва погибли люди. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине начинается раскол между военными и президентом Украины Владимиром Зеленским. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU. Спецоперация РФ по освобождению ДНР и ЛНР началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Такие меры направлены на защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от геноцида со стороны Киева, отметил он.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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