Зеленского обвиняют в конфликте с ВСУ, в Мариуполе погиб ребенок. Главное о спецоперации к 3 июня 03 июня 2022 в 22:22 Размер текста - 17 + Александр Лукашенко считает, что украинские военные откажутся сражаться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На пляже Мариуполя в ходе взрыва погибли люди. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине начинается раскол между военными и президентом Украины Владимиром Зеленским. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU. На пляже Мариуполя сработал взрывоопасный предмет. В результате погибли два человека, один из них ребенок, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР;

Президент Белоруссии заявил, что между Зеленским и ВСУ начинается серьезный конфликт. По его словам, военные не смогут дальше сражаться, так как Россия поменяла тактику;

Журналисты RT и Reuters попали под обстрел под Северодонецком. По словам корреспондента RТ Игоря Жданова, журналистов Reuters отвезли в госпиталь, а их водитель погиб на месте. Съемочная группа RT не пострадала, отметил он;

Украинские спецслужбы похитили дочь заместителя командира подразделения Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Он отметил, что получил сообщение в мессенджере Telegram, после чего пытался пообщаться с похитителями, но у него не получилось договориться с ними;

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил новые задачи перед бойцами из Чечни, которые участвуют в спецоперации, рассказал глава региона Рамзан Кадыров. Он отметил, что эти меры позволят ускорить спецоперацию. Спецоперация РФ по освобождению ДНР и ЛНР началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Такие меры направлены на защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от геноцида со стороны Киева, отметил он. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест! На пляже Мариуполя в ходе взрыва погибли люди. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине начинается раскол между военными и президентом Украины Владимиром Зеленским. Все самые важные новости о спецоперации РФ на 2 июня — в материале URA.RU. Спецоперация РФ по освобождению ДНР и ЛНР началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Такие меры направлены на защиту жителей Донбасса, восемь лет страдавших от геноцида со стороны Киева, отметил он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям