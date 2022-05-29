Лавров назвал условие для переговоров Путина и лидеров Запада

30 мая 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин никогда не отказывается от общения с западными коллегами, заявил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководству западных страны достаточно обратиться к российским коллегам для того, чтобы инициировать телефонный разговор или встречу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Если кто-то хочет с нами общаться, Президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Это всем хорошо известно», — сказал Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1. Он уточнил, что для общения с другими членами российскими руководства алгоритм остается тот же. Также глава МИД РФ заявил о возможных контактах с лидерами стран ЕС, которые публично обвиняют РФ в агрессии с помощью воинственной лексики. «Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору», — сказал Лавров. Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения ситуации на Украине. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В Офисе президента Украины заявили, что Киев готов согласиться на эти переговоры при согласии Путина. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. РФ и Украина провели ряд переговоров, которые однако не увенчались успехом. Украинская сторона призналась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.

Руководству западных страны достаточно обратиться к российским коллегам для того, чтобы инициировать телефонный разговор или встречу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Если кто-то хочет с нами общаться, Президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече. Это всем хорошо известно», — сказал Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1. Он уточнил, что для общения с другими членами российскими руководства алгоритм остается тот же. Также глава МИД РФ заявил о возможных контактах с лидерами стран ЕС, которые публично обвиняют РФ в агрессии с помощью воинственной лексики. «Если за этой лексикой стоит желание решить проблемы, ставшие причиной нынешнего кризиса в сфере европейской безопасности, всегда будем готовы к разговору», — сказал Лавров. Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем для обсуждения ситуации на Украине. Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намеревается провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. В Офисе президента Украины заявили, что Киев готов согласиться на эти переговоры при согласии Путина. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. РФ и Украина провели ряд переговоров, которые однако не увенчались успехом. Украинская сторона призналась, что согласовывает каждый шаг с западными партнерами.