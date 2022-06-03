Анонимный пользователь пожаловался в социальной сети на некачественное кондитерское изделие Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Покупатель из Ноябрьска ужаснулся найденному в торте человеческому ногтю. Об этом сообщает группа «Ноябрьск 24» в социальной сети «ВКонтакте».

«Тортом с ногтем вынуждены были „угоститься“ жители Ноябрьска. Кусок с обрезком человеческого ногтя попался ребенку, рассказал разгневанный покупатель. Автор публикации также отметил, что извинений в пекарне так и не принесли», — пишут на странице группы. Также новость обсуждалась в telegram-чате «Ноябрьский чат».

«Если не собираетесь сообщать в каком магазине был приобретен сей „прекраснейший“ тортик, то зачем вообще был этот пост?» — спрашивает Наталья Казакова. «Ноготь чистый как будто и не был вовсе в торте», — усомнился в подлинности факта Сергей Анточь.

Автора поста корреспонденту URA.RU установить не удалось, пост опубликован анонимно. Корреспондентом отправлен запрос в пекарню, где возможно был приобретен торт, а также в окружное управление Роспотребнадзора, с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответов не поступило.

Ранее URA.RU рассказывало про возмущение жителей Ноябрьска продажей гнилой моркови. Некачественный товар продавался в одном из сетевых магазинов города.

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