03 июня 2022

В Госдуме назвали даты новых индексаций выплат в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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У правительства остается право на внеплановое повышение социальных выплат, сообщили в Госдуме Фото:

Индексация социальных выплат россиян пройдет в установленные законодательством сроки: 1 января и 1 апреля. Однако, в ситуации существенной инфляции, правительство может перенести даты повышения выплат, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если инфляция не будет существенной, а пока нам удается справиться с экономическими вызовами, то, скорее всего, следующее повышение состоится с учетом сроков, установленных законодательством: что-то — 1 января, что-то — 1 апреля. Но время покажет. Потому что до конца этого года у правительства сохраняется право на быстрое реагирование в случае необходимости повышения социальных выплат еще раз», — объяснила Бессараб в интервью «Ленте.ру».

Депутат также напомнила, что социальные выплаты были увеличены 1 января на 8,6 процента с опережением роста уровня инфляции. 1 июня эти же выплаты были внепланово повышены еще на 10 процентов, заключила Бессараб.

Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Помимо этого, российский глава заявлял об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян также на 10%.

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Индексация социальных выплат россиян пройдет в установленные законодательством сроки: 1 января и 1 апреля. Однако, в ситуации существенной инфляции, правительство может перенести даты повышения выплат, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Если инфляция не будет существенной, а пока нам удается справиться с экономическими вызовами, то, скорее всего, следующее повышение состоится с учетом сроков, установленных законодательством: что-то — 1 января, что-то — 1 апреля. Но время покажет. Потому что до конца этого года у правительства сохраняется право на быстрое реагирование в случае необходимости повышения социальных выплат еще раз», — объяснила Бессараб в интервью «Ленте.ру». Депутат также напомнила, что социальные выплаты были увеличены 1 января на 8,6 процента с опережением роста уровня инфляции. 1 июня эти же выплаты были внепланово повышены еще на 10 процентов, заключила Бессараб. Ранее URA.RU сообщало о том, что 1 июня в России началась индексация пенсий и социальных выплат. Это решение было принято после соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина повысить пенсии неработающим пенсионерам на 10%. В Минтруда РФ сообщали, что средний размер пенсии после индексации вырастет до 19 360 рублей. Помимо этого, российский глава заявлял об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян также на 10%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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