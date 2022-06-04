Депутат Госдумы придумал альтернативу ЕГЭ

Выпускники, не планирующие поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ, считает депутат Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкурс аттестатов может стать удобной альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ) для выпускников, не планирующих поступать в вуз. Об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов.

«У нас же был хороший опыт в пандемийный период, когда в колледжи или техникумы можно было поступать по результатам конкурса аттестатов. Почему нам эту возможность не оставить? Не хочет человек идти в университет, ради бога. Идет по конкурсу аттестатов, идет в СПО и учится там, получает профессию», — приводит слова Чернышова telegram-канал «Дума ТВ».

Ранее Чернышов заявлял о необходимости увеличения количества пересдач ЕГЭ в России. По его мнению, госэкзамен является сильнейшим стрессом для каждого учащегося. Зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, в свою очередь, предлагала сделать Единый экзамен добровольным, а задания в нем более творческими.

Споры об отмене ЕГЭ ведутся на фоне готовящейся реформы российского образования. Так, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что в июне этого года депутаты обсудят вопрос выхода России из Болонской системы образования. Это произошло после того, как глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал Болонскую систему пройденным в России этапом. Председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин также отметил, что присоединение РФ к Болонскому процессу привело к утрате достоинств системы классического российского и советского образования, передает РАПСИ. Однако, в Минобразования РФ заявили, что отказ от существующей системы не предполагает возвращения к советской.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам