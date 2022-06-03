03 июня 2022
02 июня 2022

В ЯНАО мошенник похитил у пенсионера миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер поддался на уловки неизвестного, и перевел деньги Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошеннику более 1 миллиона рублей. Пенсионер изначально планировал продать лодочный мотор с помощью соцсетей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

«Заявителю позвонил неизвестный, который пояснил, что хочет приобрести товар, внести предоплату и перевести 30 тысяч рублей. При этом злоумышленник убедил мужчину перевести деньги через банкомат и салон связи. Через некоторое время пенсионер понял, что имеет дело с мошенником. Поддавшись на его уловки, он перевел со своей карты денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) перевел мошеннику 50 тысяч рублей за покупку шин и дисков для автомобиля. Товар покупатель не получил.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) перевел мошеннику более 1 миллиона рублей. Пенсионер изначально планировал продать лодочный мотор с помощью соцсетей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО. «Заявителю позвонил неизвестный, который пояснил, что хочет приобрести товар, внести предоплату и перевести 30 тысяч рублей. При этом злоумышленник убедил мужчину перевести деньги через банкомат и салон связи. Через некоторое время пенсионер понял, что имеет дело с мошенником. Поддавшись на его уловки, он перевел со своей карты денежные средства на общую сумму более 1 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет. Ранее URA.RU писало, что житель Нового Уренгоя (ЯНАО) перевел мошеннику 50 тысяч рублей за покупку шин и дисков для автомобиля. Товар покупатель не получил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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