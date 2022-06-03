Житель ЯНАО нарвался на мошенников при покупке шин и дисков

Мужчина перевел деньги продавцу, а товар не получил Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) перевел мошеннику 50 тысяч рублей за покупку шин и дисков для автомобиля. Товар покупатель не получил, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

«На сайте бесплатных объявлений заявитель нашел информацию о продаже автомобильных дисков и шин, которые решил приобрести. Лжепродавец пояснил, что для осуществления доставки необходимо полностью оплатить покупку в размере 50 тыс. рублей, что мужчина и сделал, переведя на счет, указанный злоумышленником, денежные средства. После этого лжепродавец перестал выходить на связь», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что экс-полицейского в ЯНАО накажут за взятки и мошенничество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.