03 июня 2022
02 июня 2022

Житель ЯНАО нарвался на мошенников при покупке шин и дисков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, интернет, сеть, клавиатура, всемирная сеть, руки, ноутбку, удаленка, заставка, клавиатура компьютера
Мужчина перевел деньги продавцу, а товар не получил Фото:

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) перевел мошеннику 50 тысяч рублей за покупку шин и дисков для автомобиля. Товар покупатель не получил, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

«На сайте бесплатных объявлений заявитель нашел информацию о продаже автомобильных дисков и шин, которые решил приобрести. Лжепродавец пояснил, что для осуществления доставки необходимо полностью оплатить покупку в размере 50 тыс. рублей, что мужчина и сделал, переведя на счет, указанный злоумышленником, денежные средства. После этого лжепродавец перестал выходить на связь», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее URA.RU писало, что экс-полицейского в ЯНАО накажут за взятки и мошенничество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) перевел мошеннику 50 тысяч рублей за покупку шин и дисков для автомобиля. Товар покупатель не получил, сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО. «На сайте бесплатных объявлений заявитель нашел информацию о продаже автомобильных дисков и шин, которые решил приобрести. Лжепродавец пояснил, что для осуществления доставки необходимо полностью оплатить покупку в размере 50 тыс. рублей, что мужчина и сделал, переведя на счет, указанный злоумышленником, денежные средства. После этого лжепродавец перестал выходить на связь», — сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Ранее URA.RU писало, что экс-полицейского в ЯНАО накажут за взятки и мошенничество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...