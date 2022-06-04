Владимир Путин высказался о спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают как орехи» американскую технику, которую США поставляют на Украину. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс который показали на телеканале «Россия-24».

«Наши ПВО их [технику США] щелкают как орехи. Уничтожены десятки», — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину, которое анонсировали на телеканале «Россия-24».

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Ранее российские военные уничтожили колонну американской и европейской военной техники, которую они отправляли Украине.

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