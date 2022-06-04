Президент России Владимир Путин заявил, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают как орехи» американскую технику, которую США поставляют на Украину. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс который показали на телеканале «Россия-24».
«Наши ПВО их [технику США] щелкают как орехи. Уничтожены десятки», — заявил Путин в интервью Павлу Зарубину, которое анонсировали на телеканале «Россия-24».
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Путин объявил целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Также он заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса, подвергавшимся геноциду со стороны Украины. 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для помощи Украине. Ранее российские военные уничтожили колонну американской и европейской военной техники, которую они отправляли Украине.
Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!