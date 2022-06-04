Генерал США призвал Киев срочно начать переговоры с Россией

Генерал ВС США Стивен Твитти призвал Киев согласиться на переговоры с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Киева должны безотлагательно начать переговоры с Россией, так как ситуация на Украине складывается не в пользу украинцев, они могут потерять больше, чем планировали. Об этом заявил экс-заместитель командующего Европейского командования ВС США генерал-лейтенант Стивен Твитти.

«Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем слабее будет становится позиция Украины на будущих переговорах. Если Киеву будет нечего предложить, то он может потерять по итогу намного больше, чем планировал», — сказал Твитти, выступая на Совете по международным отношениям. Его слова опубликованы на сайте организации. Он уверен, что в руках ВС РФ сосредоточена «чертовски большая боевая мощь», которой нет у Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Киев прекрасно знает все требования России. Он уверен, что там намеренно «морозят» переговоры.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации стороны провели несколько раундов переговоров, однако они ни к чему не привели. Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул, что именно Украина отказалась от переговоров. 14 мая Путин сообщил, что переговоры с Украиной приостановлены, так как Киев фактически вышел из них.

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